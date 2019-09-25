Ветеран милиции из КР стал участником Московского марафона

В российской столице 22 сентября прошло крупнейшее соревнование по бегу, проводимое ежегодно с 2013 года, - Московский международный марафон. Участие в нем приняли, помимо самих россиян, представители различных государств, в том числе Кыргызстана.

"В этом году на забег официально зарегистрировались 33 тысячи участников из 85 стран. Это рекордный показатель за всё время проведения соревнования Финишную черту Московского международного марафона пересекли 26 Иосоквсикчеловек, из них около половины преодолели классическую марафонскую дистанцию в 42 километра 195 метров ", - сообщили в мэрии Москвы.

Как пояснили здесь, Московский международный марафон состоит из марафонской дистанции и забега-спутника на 10 километров. Входит в Международную ассоциацию марафонов и пробегов (AIMS), собирает как профессиональных спортсменов, так и любителей этого вида спорта. И

стал по-настоящему многонациональным соревнованием. Флаги то одного, то другого государства мелькали на трибуне болельщиков, собиравшихся у стартов.

Полный маршрут в 42,195 км начинался на Фестивальной площади перед стадионом "Лужники" и проходил мимо главных достопримечательностей столицы, это Новодевичий монастырь, небоскребы Москва-Сити, Храм Христа Спасителя, Большой театр и Кремль. Сокращенная дистанция в 10 км стартовала от аллеи Славы и шла по живописным набережным и Садовому кольцу.

Для спортсменов с ограниченными возможностями организовали специальный заезд на спортивных колясках и велосипедах с ручным приводом.

На всей дистанции были организованы 15 пунктов питания. Городские власти подготовили для бегунов 24 тонны фруктов и 130 тысяч литров воды.

На маршрут, как и в прежние годы, вышли, в числе других, и уроженцы Кыргызстана - представители разных возрастов и профессий, трудовые мигранты, сообщили в Координационном совете Кыргызской диаспоры Москвы и Московской области. Одним из них, по информации представительства МВД КР в РФ, стал генерал- майор милиции в отставке Кемелбек Киязов.

Несмотря на сложные погодные условиях, с которыми столкнулись все участники забега, - температура не выше 7 градусов тепла, сильный холодный ветер, на отдельных дистанциях – с дождем, Кемелбек Киязов установил свой личный рекорд на марафонской дистанции в 42 километра 195 метров. Его результат 4 часа 01 минута.

Как заявил после финиша генерал Киязов, этот марафонский забег он посвятил юбилею – 95-летию образования кыргызской милиции. И пожелал, чтобы в Кыргызстане всегда царили стабильность, мир и порядок