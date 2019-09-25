Экология, образование, культура. Что волнует молодежь Кыргызстана?

Следующий год будет перекрестным – Годом Кыргызстана в России и России в Кыргызстане. Следовательно, планируется рассмотрение огромного числа молодежных проектов. Поэтому, давайте уже сейчас подумаем и выработаем свои рекомендации и идеи. Об этом на круглом столе "Молодежный вектор интеграции: роль молодежных лидеров в формировании устойчивых гуманитарных связей между Россией и Кыргызстаном" заявил директор филиала Фонда "Евразийцы – новая волна" в КР Владимир Лю.

Основными темами мероприятия была история, волонтерство, образовательная сфера и участие наиболее активных представителей студенчества в различных международных форумах, конференциях.

Однако особый акцент делался на образовательные, исторические и экологические проекты.

- Идет поток загрязнения окружающей среды. Поэтому, основные силы уже сейчас необходимо направить на экологию. Возможно, даже организовать совместный кыргызско-российский десант по уборке Иссык-Куля или иных исторических мест. А сбором макулатуры можно сберечь деревья и решить проблему с нехваткой книг и учебников, - высказали свое предложение студенты-второкурсники Международного университета Кыргызстана (МУК).

Итогом мероприятия стало решение о создании межвузовского студенческого Совета, который бы помог молодым амбициозным лидерам совместно с российскими коллегами реализовывать собственные проекты и идеи, побеждая в сложной конкурентной борьбе.