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В Москве кыргызстанец сорвался с 7 этажа. Он погиб

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- Екатерина Улитина
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В Москве 19 сентября кыргызстанец сорвался с 7 этажа, выполняя наружные работы на фасаде здания, сорвался и упал. Об этом на своей странице в facebook написал Улан Кошматов.

По его информации, 23-летний Бектемир приехал в Москву из села Жерге-Тал Джалал-Абадской области. В столице России он работал промышленным альпинистом. 19 сентября, во время выполнения работ, молодой человек сорвался. Его немедленно доставили в больницу. Через два дня, 21 сентября, он скончался не приходя в сознание.

Члены кыргызской диаспоры в Москве человека оказали помощь для доставки тела на родину. Накануне, 24 сентября груз-200 отправили в Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/381804
Теги:
альпинизм, Джалал-Абадская область, миграция, Россия, трудовая миграция, Москва, Кыргызстан
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