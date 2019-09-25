Темир Сариев: Несмотря на жесткую критику, Жогорку Кенеш должен доработать

Разговоры о роспуске парламента означают, что в стране наступает политический кризис. Но на сегодняшний день я пока не вижу каких-то кризисных моментов. Об этом в интервью VB.KG заявил экс-премьер-министр, лидер политической партии "Ак-Шумкар" Темир Сариев.

Законодательный орган должен эффективно и стабильно работать, говорит он.

- Во-вторых, мы должны научиться и это было бы прекрасно, если бы мы проводили выборы вовремя и в установленные сроки. Тогда появится определенная культура и стабильность. Считать, что сегодня выгодно распустить Жогорку Кенеш – это ошибка. Такое мы проходили - поспешные выборы президента в 2009 году, которые привели к известным апрельским событиям 2010 года, роспуск парламента в 1994 году. Какими бы благими не были цели, стабильности потом мы не получим, - высказался политик.

Потому, уверен Сариев, несмотря на жесткую критику, действующий созыв Жогорку Кенеша должен доработать.

- Чтобы уйти от критики, сегодняшняя власть должна обеспечить партиям равные условия, честную конкуренцию и провести выборы в установленные сроки – осенью 2020 года. Президент не раз говорил о том, что избирательное законодательство должно быть принято за год до выборов, чтобы все участники успели ознакомиться с правилами и могли подготовиться на равных условиях. Только таким образом, мы можем обеспечить устойчивость и стабильность, - утверждает экс-премьер-министр.

К слову, обмолвился Сариев, его партия "Ак-Шумкар", конечно, будет участвовать в парламентских выборах. На вопрос – намерен ли он вступить в альянс с какой-либо другой партией – ответил, что "время покажет".

Напомним, 16 сентября президент Сооронбай Жээнбеков провел встречу с членами временного правительства КР. В ней участвовало 12 политиков, в том числе Темир Сариев. Отмечалось, что "временщики" обсуждали с главой государства "все вопросы страны". Какие именно - не уточнил никто из присутствующих.