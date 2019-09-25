В Бишкеке бус насмерть сбил 61-летнюю женщину

В Бишкеке грузопассажирский бус насмерть сбил пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД столицы.

По данным ведомства, 24 сентября примерно в 20:30 часов 41-летний водитель А.Д., управляя автомашиной марки "Мерседес Бенц Спринтер", двигался по улице 7-Апреля в северном направлении и напротив кафе "Байбол" совершил наезд на пешехода, переходившую дорогу с запада на восток.

В результате ДТП пострадавшая – 61-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Машина водворена на штрафную стоянку.

Собранные материалы переданы в СС по ДТП СУ ГУВД города Бишкек.