В ГРС рассказали, когда начнут выдавать водительские удостоверения

Водительские удостоверения нового образца начнут выдавать в середине ноября, сообщает Госрегистрационная служба.

Пока бланки для новых удостоверений не готовы, водителям выдают временные права. По информации пресс-службы ГРС, их срок действия продлен до 31 декабря. При этом водителям не нужно специально ехать в отделения ГРС для продления их срока.

Что касается новых водительских прав, в ГРС определили поставщика бланков и выдача водительских удостоверений.

"Новый образец водительских удостоверений будет представлен с улучшенным дизайном, будет отличаться высоким качеством самого материала (поликарбонат), персональные данные и фотография в отличие от ныне действующих образцов будут наноситься на лазерном принтере, что не допускает выгорание фотографии и текста на протяжении всего срока действия (10 лет)", - говорится в сообщении Госрегистра.

На новые бланки водительских удостоверений будут нанесены более 20 защитных элементов.

В ГРС отмечают, что в связи с вводом в действие новых образцов изменится их стоимость. Закупочная цена бланков, по сравнению с предыдущим снижена почти в 9 раз и определена в размере 100,86 сом. По условиям предыдущего контракта бланки водительских удостоверений на протяжении последних 8 лет закупались по цене 12 евро (по среднерыночному курсу - 920 сом). Таким образом, снижение закупочной стоимости бланков водительских удостоверений (с 12 евро до 100 сом) позволит существенно снизить для граждан конечную стоимость получения водительских прав.

Кроме этого, закупочная цена бланков новых водительских удостоверений, в отличии от прежнего контакта зафиксирована в национальной валюте, а не в евро, как это было раньше что исключает возможность повышения цены за счет колебания разницы валютных курсов.