В Новосибирске появится кыргызский культурный центр

Перспективы сотрудничества между Кыргызстаном и Новосибирской областью в различных областях обсуждены в ходе рабочей поездки посла КР в РФ Аликбека Джекшенкулова в этот российский регион. Здесь прошли его встречи с губернатором области Андреем Травниковым, членами областного правительства, вице-президентом региональной Торгово-промышленной палаты Анной Бойко.

Как рассказали в посольстве Кыргызстана, речь шла, в частности, о развитии партнерства в торгово-экономической, туристической сферах, об установлении прямых контактов между новосибирскими торговыми сетями и кыргызскими товаропроизводителями, о расширении поставок из Кыргызстана сельскохозяйственной и швейной продукции, об укреплении договорно-правовой базы между областями и городами КР и Новосибирской области, между обеими торгово-промышленными палатами. Стороны договорились разработать план развития межрегионального сотрудничества, а также рассмотреть возможность выделения земельного участка под строительство кыргызского культурного центра и размещение генерального консульства КР в Новосибирске.

Состоялся также ряд встреч Аликбека Джекшенкулова с соотечественниками. Это происходило во время его посещения оптово-розничного рынка "Восток", до 80 процентов торговцев на котором являются кыргызстанцами, строительного объекта компании "Эрбиль", где трудятся более 200 строителей из КР, этносела кыргызов в деревне Гусиный брод Новосибирского района, в котором демонстрируются национальные традиции и культура.

На этих встречах активисты местной кыргызской диаспоры и соотечественники из Новосибирска, Омска, Томска рассказали послу о своих условиях жизни и труда, высказали ряд просьб и пожеланий. В свою очередь Джекшенкулов рассказал собеседникам о мерах, принимаемых руководством Кыргызстана по поддержке сограждан за рубежом, о расширении и преобразовании вице-консульства в генеральное консульство КР в Новосибирске, поделился дальнейшими планами посольства, ответили на многочисленные вопросы.