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Систему образования довели до предела - Наталья Никитенко

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- Екатерина Улитина
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Мы довели систему образования до предела. Нужен антикризисный план по выводу системы образования из кризиса с точки зрения подготовки педагогических кадров, обеспечения инфраструктуры, питания, строительства новых школ и детсадов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Наталья Никитенко.

Отметим, сегодня в парламенте рассматривают законопроект о школьном питании. Если поправки примут, это позволит направлять деньги доноров и государства на поддержку школьных столовых.

Однако, Никитенко, считает, что принятие этого закона не повлияет на качество образования в стране.

- Проблема не в качестве самого законопроекта. А в отсутствии координации между ведомствами, у министерства нет концептуального видения того, что нужно делать, чтобы вывести систему из кризиса, - уверена Никитенко.

Она привела пример того, как в республике строят новые школы.

- Зачастую решение принимают под давлением политиков. Чиновники или депутаты едут в какой-то район и там обязательно начинается строительство новой школы. Хорошо ли это для людей? Сложно сказать. Пока в одном месте идет стройка, в других районах дети годами учатся в контейнерах. Это результат непродуманной и нелогичной политики строительства соцобъектов, - говорит Никитенко.

Она предложила членам кабинета министров разработать общую стратегию развития образования, где будут учтены все потребности образования.


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URL: https://www.vb.kg/381818
Теги:
Министерство образования, Наталья Никитенко, образование, питание, школа, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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