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В Кыргызстане около 300 мечетей работают незаконно

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане около 300 мечетей работают без разрешительных документов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил заместитель директора Госкомиссии по делам религии КР Закир Чотаев.

- В Кыргызстане 2669 мечетей прошли регистрацию и еще у 200-300 мечетей нет документов, таких как красная книга. По закону они не имеют право работать. Некоторые из них не функционируют, другие продолжают работать. Мы со своей стороны проводим мониторинг, - рассказал Закир Чотаев.

Отметим, что с 2015 года число мечетей, судя по отчетам госкомрелигии, практически не меняется.

Однако, депутаты отмечают, что в последние годы число мечетей возросло, и в некоторых селах порой работают по несколько мечетей.

Закир Чотаев рассказал, что Совет обороны рассматривал вопрос, как упорядочить строительство мечетей, чтобы контролировать их число. Однако, решение по этому вопросу еще не принято.


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URL: https://www.vb.kg/381819
Теги:
Госкомиссия по делам религий, мечеть, парламент, религия, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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