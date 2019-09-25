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Кыргызстанец одолел велогонку Париж-Брест-Париж и стал героем для французов

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- Светлана Лаптева
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Нурбек Бердикеев – первый кыргызстанец, который одолел всю дистанцию на легендарном веломарафоне Париж-Брест-Париж, который проводится с 1891 года! Почти четверо суток "в седле" - 1200 км трасса, и когда уже было в невмоготу от "бессонной" дороги, и усталость валила с колес, он думал о дочке и признается, что мечтал о бешбармаке.

В Кыргызстане этой победы никто не заметил. Нурбек человек скромный, как и подобает настоящим героям. Но мы выяснили, что во Франции всем выстоявшем в длинной велогонке на доме укрепляют особенную, фирменную табличку "" – знак на все времена – ведь человек преодолел себя, прошел всю дистанцию, стал победителем Париж-Брест-Париж! Победителем гонки считается всякий, будь то женщина, мужчина, если они одолели все 1200 км менее чем за 90 часов. У Нурбека Бердикеева хватило воли дожать дистанцию и прийти на финиш за 89 часов!

О его победе "Вечерке" сообщили казахстанские веломарафонщики. "Ну вы кыргызстанцы даете! У вас в Кыргызстане появился свой герой - успешно прошедший уникальный по сложности, легендарный веломарафон."

Оказалось, что Париж-Брест-Париж - это велобитва! Экстра-калоритный, драйвовый марафон, а сама история возникновения? Чтобы испытать человеческие возможности и технические возможности! В исторических формулярах в глаза сразу бросились фотографии велосипедистов конца 19-го века, которые отправились в путь на таких велосипедах, на которых мы и метра, наверное, не проедем!

Утром мы уже разговаривали с Нурбеком Бердикеевым в редакции. Понятно что он приехал на велосипеде. Оказалось он работает в службе безопасности банка.

- Мне сейчас 40 лет. Несколько лет назад я сел на велосипед когда надоело ездить в душном переполненном транспорте. Начал тренироваться, потихоньку смог выступать на гонках у нас. Меня заметили казахские велогонщики, мы вместе ездили по нашим горным трассам. А в 2017 году они предложили готовиться к веломарафону, который считается самым сложным и самым престижным для любителей – Париж-Брест -Париж. Я прочел все что можно и потом согласился. Тренировался, много гонял в горах, проходил длинные марафоны. Как-то про меня написали в СМИ, и меня вызвал шеф банка – спросил чем они могут помочь. Я рассказал о мечте поехать во Францию, чтобы принять участие в гонке. Все очень удивились, но помогли с билетами. – рассказал Нурбек.

По словам Нурбека, в Париже его встретили казахстанцы – веломарафонцы. И вместе они поехали смотреть трассу. Известный веломарафонец из Казахстана Александр помогал нашему спортсмену сориентироваться, настраивал на победу.

- По условиям гонки, прежде чем спортсмена зарегистрируют для старта на 1200, он еще дома должен пройти марафоны в 200, 300, 400, 600 км и уложиться по времени. У нас в Кыргызстане с нами начинали катать эти дистанции человек 200. В итоге мы остались с 60-ти летним спортсменом. Но ему почему-то не выдали визу для поездки. Засомневались, что он сможет преодолеть такой путь. Так что я выступал и за себя и за него.

Надо признать, что во Франции наши горные дистанции, например на перевалах в Нарынской области, внесли в особый список, как наиболее сложные и высокогорные. Например, одна из самых сложных и продолжительных гонок в Кыргызстане запомнилась и нам. Оказалось и воды взяли мало, и еды в горах нет. Учились на ходу.

Если кто-то думает, что марафон во Франции оказался простым, ошибаетесь. Без акклиматизации надо было проехать 1200 км, и все практически без сна. Это четверо суток без 6 часов, чтобы было понятнее. Поспать, отдохнуть удалось 4 раза по нескольку минут. Весь мозг, все мысли лишь о трассе. Я ехал и в голове держал слова Александра: "Ни на кого не смотри, не переживай, что кто-то тебя обогнал, у каждого свой темп. И слушай только себя.". Так и вышло. Я старался отдыхать и ехал спокойно. Кто-то переоценил свои возможности, кому-то было плохо с сердцем, другой спортсмен попал под машину.

На всем протяжении гонки за нами смотрели специальные комиссары – они подъезжали спрашивали, если видели что кому-то тяжело. Отдыхали мы прямо у дороги, в поле. И они за нами присматривали. Особенно тронуло отношение французов к нам. Днем и ночью они выходили на трассу со свежими багетами, круассанами, кофе, чтобы угостить спортсменов. А когда велогонщики отдыхали на траве у дороги, они приносили пледы и укрывали людей. Для них участники Париж-Брест-Париж – настоящие герои, которые приехали в их страну испытать себя. Они так и кричали, что мы герои Франции. Для французов эта велогонка и традиция не хуже национального праздника. К ним люди со всего мира приезжают. В этом году зарегистрировалось 7 тысяч 600, - продолжил он.

Что было самым сложным?

- Климат, дорога без сна, рельеф. На некоторых участках был сплошной туман, ведь едешь и днем и ночью, а как убрать туман? Приходится ехать медленно, чтобы не улететь с трассы. А еще выбивала непривычная пища. Не хватало калорийности. Признаюсь, у меня в глазах стоял бешбармак, так хотелось своей еды.

Были запредельные сложности? Вы могли сойти с трассы?

- Уже на обратном пути накрыла усталость, просто валила с ног, почти сознание терял. Сошел в поле с велосипедом, поспал полчаса, и вперед. Надо было вписаться по времени. Я про дочку думал, ей 8 лет, она тоже принимает участие в спортивных соревнованиях, бегает небольшие дистанции. И сыну 3 годика. Вот мои главные болельщики. Думал и про Кыргызстан: очень хотелось доказать, что обычные люди нашей страны могут прославлять спорт, страну. До поездки ходил к большим чиновникам от спорта, а на меня рукой махнули, мол, что выдумал. Какой ты спортсмен. А я думаю, что спорт он должен быть доступен для всех в стране, независимо от возраста, статуса, достатка. Поэтому сойти с трассы не мог, понимаете?

Вы однозначно вошли в списки победителей исторического марафона Париж-Брест-Париж! Что теперь?

- Когда на велосипеде едешь и людей видишь и погоду замечаешь.Я теперь даже на водителей наших в Бишкеке не злюсь, после гонки стал очень уравновешанный. А недавно водитель высунулся из машины, говорит: ты счастливый человек, и свободнее чем мы водители, можешь ехать куда хочешь.

Из истории: Впервые гонка Париж-Брест-Париж, которая тогда называлась "Paris-Brest et retour" (Париж-Брест и обратно), состоялась в 1891 году, ее организаторами были клуб Audax Club Parisien и газета "Le Petit Journal". Старт был дан на юго-западе Парижа, а дальше 207 участников направились на запад, к Атлантическому океану и обратно. Поражает невероятная протяженность этапов и однодневных гонок в конце 19 века. Гонщики проезжали по 300, по 400 километров в день, в то время как сейчас даже самые длинные дистанции – на Милан-Сан-Ремо и в групповой гонке чемпионатов мира – не превышают трех сотен километров. И именно 1200-километровый марафон Париж-Брест-Париж в конце XIX века стал первой регулярной профессиональной велогонкой в истории.

Первоначально к участию в 1200-километровом марафоне допускались только французские гонщики – и только мужчины. Велосипеды помечались на старте, менять их запрещалось. Машин сопровождения не было. На гонке также работали репортеры. Сразу же появились первые спонсоры – производители пневматических велосипедных шин.

Никто не имел ни малейшего представления, сколько времени займет прохождение всей дистанции, и многие пессимисты даже предрекали, что гонщики непременно поплатятся своей жизнью, пытаясь преодолеть этот путь. На старт изначально заявились более четырех сотен гонщиков, но в итоге 6 сентября 1891 года пелотон состоял из 207 (по другим данным – 206) человек, десять из которых стартовали на трехколесных велосипедах, а двое - на тандеме. Среди них были и профессионалы, и любители.

Несмотря на все опасения, гонка Париж-Брест-Париж имела огромный успех у прессы и публики. Победитель – Шарль Террон – финишировал в Париже через три дня после старта. Несмотря на ранний час, его горячо приветствовали десять тысяч зрителей. Время победителя составило 71 час 37 минут 8 секунд, и он на 8 минут опередил своего ближайшего конкурента Жьеля Лаваля, который все же не выдержал и остановился в последнюю ночь, чтобы поспать. Террон же трое суток провел без сна и финишировал практически в бреду от усталости. Его средняя скорость по дороге в Брест составила 17,59 км/ч, а на обратном пути – 16,78 км/ч. В ходе гонки он пять раз прокалывал шины, но с успехом заменял их.

Гонка Париж-Брест-Париж стала настолько масштабным событием, что проводить ее решено было только один раз в десять лет. Парижскими кондитерами было изобретено пирожное "Париж-Брест" - кольцо с заварным кремом, напоминающее (условно, конечно), велосипедную покрышку. Рецепт этот популярен до сих пор.


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URL: https://www.vb.kg/381820
Теги:
велоспорт, спорт, Франция, Кыргызстан
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