Абылгазиев: Есть только один путь к интеграции - это свободный рынок

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев принял участие в церемонии открытия IV Международного форума "Евразийская неделя".

Глава Правительства вместе с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном посетили выставку продукции стран Евразийского экономического союза.

В своей речи перед участниками форума Мухаммедкалый Абылгазиев от имени Правительства Кыргызской Республики и от себя лично сердечно поприветствовал их в Кыргызстане и выразил благодарность за участие в работе Форума.

"Евразийский союз не только состоялся, но и с каждым годом обретает реальную силу, становится экономически самостоятельным и конкурентоспособным объединением. Мало того, в современных условиях мировой глобализации Союз не только смог противостоять вызовам, но и эффективно решает самые сложные социально-экономические задачи. Смотрите, что получается. Мы сегодня стали часто встречаться на различных площадках, где ведем открытый разговор о проблемах, вырабатываем общие идеи, задачи и цели, мы стали лучше понимать друг друга. Такие встречи позволяют нам сформировать единую концепцию развития экономики наших стран, противодействовать нездоровой конкуренции и снижению внешних рисков. Первые успешные результаты уже имеются, вы об этом прекрасно знаете. Но самое главное достижение таких контактов- мы активно восстанавливаем когда-то утерянные простые человеческие отношения. Это очень важно для нас. Скажу больше- единую многовековую историю наших народов нельзя переписать, а стремление людей к единению невозможно разрушить", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава Правительства отметил, что ЕАЭС сегодня - это уникальный межгосударственный орган, который становится важным ключевым игроком в мировой экономике. По его словам, 80% кыргызских товаров свободно поступают на рынки ЕАЭС при наличии пакета сопроводительных документов.

"Это экологически чистые товары высокого качества, которые получили широкое признание далеко за пределами страны. Все эти факты говорят о том, что Кыргызстан сегодня - это страна больших возможностей. Она открыта для всех, кто хочет честно трудиться и зарабатывать. За короткий срок Правительство Кыргызстана реализовало ряд мероприятий, которые способствовали успешному развитию бизнеса", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Так, Премьер-министр отметил, что в Кыргызстане создан институт бизнес-омбудсмена для защиты прав предпринимателей, введен двухлетний мораторий на проверки бизнеса со стороны контролирующих органов, принята Концепция по организации деятельности центров обслуживания предпринимателей на 2019- 2022 годы. Кроме того, по его словам, начинающие предприниматели в регионах страны освобождаются от 4 видов налогов: налог с продаж, налог на прибыль, земельный налог и налог на недвижимость.

"Должен сказать, что такое новшество вводится впервые. Одним словом, инвестиционный климат в Кыргызстане становится все более привлекательным для инвесторов и предпринимателей не только стран ЕАЭС, но и таких стран, как Китай, Турция, Индия и другие. Пользуясь случаем, что на Форуме присутствуют представители бизнес-структур, хотел бы обозначить те отрасли Кыргызстана, которые сегодня пользуются наибольшей привлекательностью среди инвесторов и предпринимателей. Это, прежде всего, сфера туризма. Кыргызстан становится привлекательным туристическим центром в регионе. Имея население в 6 млн человек сегодня мы принимаем миллионы туристов в год. К 2023 году мы намерены довести показатель ВВП туризма до 7%, что составит 600 млн долларов. Кыргызстан включен в список 5 самых привлекательных туристических стран мира на 2019 год. Мы хотели бы принимать туристов прежде всего из стран ЕАЭС, как в старые добрые времена", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава Правительства отметил, что большим инвестиционным потенциалом обладает сфера переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции Кыргызстана. Он привел в пример 688 совместных кыргызско-российских предприятий, работающих в Кыргызстане. Также одними из привлекательных отраслей среди инвесторов, как отметил Мухаммедкалый Абылгазиев, являются сфера недропользования и энергетики Кыргызстана. Так к примеру, гидроэнергетический потенциал Кыргызской Республики составляет 142 млрд. кВтч, из которых на сегодня освоено всего лишь 10%.

"Наряду с позитивными моментами хотел бы остановиться на тех проблемах ЕАЭС, о которых многие из вас знают на практике. Решению этих проблем мы должны уделить особое внимание. Это препятствия и барьеры на внутреннем рынке ЕАЭС. Несмотря на то, что количество препятствий сокращено с 279- в 2016 году, до 18 к настоящему времени, уровень препятствий все еще негативно сказывается на свободном передвижении товаров и услуг. Здесь я должен особо отметить - защищая свой внутренний рынок, тем не менее мы должны думать более глобально в интересах рядовых производителей стран ЕАЭС. Считаю, что есть только один путь к интеграции- это свободный рынок", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Также Глава Правительства отметил важность обеспечения прав и гарантий трудовых мигрантов, а также свободное передвижение капитала.

"Этот вопрос является наиболее актуальным по своей социально-экономической значимости. Считаю, что мигранты в странах ЕАЭС должны пользоваться всеми правами наравне с гражданами этой страны. Это должно стать главной целью ЕАЭС. Решение пенсионного вопроса, медицинского страхования, признание водительских удостоверений, дипломов- все эти вопросы должны решаться в пользу простых граждан ЕАЭС", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

В заключение своей речи Глава Правительства пожелал всем участникам Форума творческих успехов в труде и всех наилучших благ в жизни.