Абылгазиев рассказал о проблемах и реформах госуправления

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с Постоянным представителем Всемирного банка в Кыргызской Республике Болормаа Амгаабазар и Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в Кыргызской Республике Вероникой Ульман. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в области реформирования системы управления государственным имуществом для более эффективного функционирования и рационального использования объектов государственной собственности в интересах государства.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что правительство проводит комплексную работу по реформированию сферы государственного управления, так как на сегодняшний день показатели рентабельности большинства объектов государственной собственности остаются низкими.

Он отметил, что в этой сфере накопились проблемы, в частности, связанные с нехваткой профессиональных кадров, низким уровнем корпоративного управления и недостатком финансирования.

На встрече было отмечено, что последствия низкоэффективного управления государственным имуществом сказывается на экономике страны.

Постоянный представитель Всемирного банка в Кыргызской Республике Болормаа Амгаабазар и Посол Швейцарии Вероника Ульман подчеркнули важность проводимой работы и выразили поддержку усилиям Правительства Кыргызской Республики, а также готовность оказать содействие в реализации реформ.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что Правительством уже внедрены ключевые показатели эффективности деятельности в государственных компаниях, создано открытое акционерное общество "Национальная управляющая компания".

Глава Правительства поблагодарил партнеров за поддержку предпринимаемым усилиям и выразил уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве.