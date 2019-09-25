Оперативниками бишкекской милиции задержан подозреваемый в совершении кражи

7 августа 2019 года в УВД Октябрьского района Бишкека с письменным заявлением обратился житель столицы М.Д. о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 7 августа 2019 года путем подбора ключей проникли в одну из квартир восьмого микрорайона Бишкека и оттуда тайно похитили денежные средства и золотые изделия. Общий материальный ущерб составил 123 тысячи сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 200 (кража) УК Кыргызской Республики.

"В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками Службы криминальной милиции ГУВД Бишкек задержан подозреваемый О.К. 1989 года рождения и доставлен Следственную службу УВД Октябрьского района столицы. В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к другим фактам аналогичных преступлений, совершенных на территории столицы", - говорится в сообщении милиции.