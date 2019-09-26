Азиз Суракматов встретился с митингующими торговцами Ошского рынка (фото)

Вчера в зале заседания столичного муниципалитета мэр Азиз Суракматов встретился с торговцами Ошского рынка. Митингующие предприниматели обратились к градоначальнику с просьбой подключить их торговые точки к электроэнергии. Представитель ОАО "Северэлектро" заявил, что торговые точки могут быть подключены к электричеству, но только после того как торговцы соберут все правоустанавливающие документы. Напомним, что на рынке не было электричества, так как сроки их договоров с ЗАО "Берекет" истекли. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Что касается внутреннего спора между администрацией рынка и торговцами, согласно представленным документам в 1998 году ЗАО "Берекет" был выделен земельный участок на западном берегу реки Ала-Арча на пересечении улиц Кулиева и Павлова под торговую и транспортную площадки. В 2008 году градсовет утвердил размещение торгового комплекса с автостоянкой, ЗАО "Берекет" разработал эскизный проект, согласовав его в МП "Бишкекглавархитектура". Согласно постановлению мэрии № 315 от 18.08.2010 года ЗАО "Берекет" поручалось запроектировать и построить современный торговый комплекс с автопаркингом, который должен был быть расположен на территории контейнерного рынка для решения проблем с постоянными автомобильными пробками в этом районе.

Рынок должен стать торговым центром современного формата общей площадью более 40 тыс. м2 с автопаркингом на 435 машин-мест, воздушными и подземными галереями, соединяющими все торговые комплексы "Берекет", а этажи эскалаторами, лифтами и обеспечением пожарной и личной безопасности.

Как сообщили представители ЗАО "Берекет" арендаторы занимали свои арендованные площади временно, сроки договоров истекли еще 31 декабря 2018 года. По многочисленным обращениям арендаторов при содействии ленинского акимиата столицы сроки переноса передвигались. Руководство ЗАО "Берекет" готово обеспечить предпринимателям комфортные условия, чтобы они на привычной для себя территории продолжили свой успешный малый бизнес в современном новом торговом комплексе за ту же арендную плату.

Однако в данное время торговцы продолжают незаконно занимать территорию рынка. Заблокирован проезд к пожарным гидрантам, отсутствует ДПД (добровольно-пожарная дружина) на случай пожара на рынке. С 15 апреля отсутствует служба безопасности, водоснабжение, в том числе и электричество. В антисанитарных условиях осуществляется продажа скоропортящихся продуктов (мясных, рыбных, молочных) без соответствующего условия хранения и продажи, что опасно для здоровья горожан.

Президент ЗАО "Берекет" Индира Абласова предложила торговцам временно освободить место на время строительства автопаркинга и переселиться в новый торговый центр на тех же условиях аренды без права выкупа торговых мест. После завершения строительства, то есть через 7-8 месяцев, предприниматели могут вернуться на свои места, а на это время администрация ЗАО "Берекет" готова предоставить места для торговли в новом современном здании.

Глава муниципалитета Азиз Суракматов предложил сторонам решать все вопросы в правовом поле, в частности, соблюдать нормы землепользования и строительства, особенно с учетом охранных зон вдоль реки Ала-Арча. Также сторонам рекомендовано соблюдать правила торговли в столице, администрации рынка же необходимо составить типовой договор по аренде места с каждым торговцем с учетом всех налоговых отчислений, производимых каждым предпринимателем.