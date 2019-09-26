В Бишкеке пройдет мультимедийная выставка "Небесный перевал"

Художественный коллектив Лаборатория СИ приглашает жителей столицы на исследовательскую мультимедийную выставку "Небесный перевал", которая пройдет 27-28 сентября в выставочном зале "Ангар".

По данным организаторов проекта, к открытию выставки готовились 6 месяцев.

""Небесный перевал" – это выставка о людях, о локальности, о Кыргызстане. Посещая разные регионы нашей страны и собирая материал в течение 3 месяцев, в основу выставки мы положили два мотива – повседневность людей и окутывающий ее пейзаж.

Истории героев и героинь нашей выставки удивительны и интересны, они рассказывают о своей жизни, работе, делятся опытом и знанием. Мы, в свою очередь, повествуем об этом через наше восприятие и ощущения, рассказываем истории языком медиа и технологий. На выставке будут представлены мультимедийные работы в виде аудио-видео инсталляций и видеопроекций", - пояснили организаторы выставки.

Выставка создана в рамках празднования 25-летнего сотрудничества в целях развития между Кыргызстаном и Швейцарией.

Вход свободный!

Дата: 27-28 сентября

Время: 10:00–21:00

Место: Мультимедийный зал "Ангар".

Адрес: Максима Горького, 11/3