Кыргызстанцы в Оренбурге выступили за открытие здесь дипучреждения КР

Открыть канцелярию посольства Кыргызстана в городе Оренбурге – с такой просьбой обратились представители местной кыргызской диаспоры к послу КР в РФ Аликбеку Джекшенкулову во время посещения им Оренбургской области.

По мнению соотечественников, необходимость в этом шаге продиктована географической особенностью данного российского региона как транзитной территории. Через нее проходит железная дорога и автомобильные пути, по которым граждане КР регулярно следуют в Россию и в обратном направлении, здесь находятся различные пункты пропуска. И у кыргызстанцев нередко возникают те или иные проблемы, требующие оперативного решения на месте.

Сегодня канцелярии посольства Кыргызстана действуют уже в Санкт-Петербурге, Красноярске и Владивостоке. На очереди, как сообщили в дипмиссии, – открытие еще ряда их в различных регионах России, преимущественно на территории ее Дальневосточного федерального округа. Общаясь с послом КР, соотечественники в Оренбурге призвали, кроме того, посодействовать проработке вопроса о дополнительной миграционной амнистии для граждан КР в РФ, а также созданию Кыргызского культурного центра в областном центре Оренбуржья.

Во время пребывания здесь Аликбек Джекшенкулов встретился с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером и главой Оренбурга Дмитрием Кулагиным. Стороны обсудили задачи расширения многостороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Оренбуржьем в торгово-экономической сфере и культурно-гуманитарной сферах.

Посол побывал также на рынке "Локомотив", где трудится немало выходцев из Кыргызстана. И в завершение визита посетил дом в Оренбурге, где с 1935 по 1937 годы проживал один из основателей кыргызской государственности Жусуп Абдрахманов, вместе с лидерами диаспоры почтил память видного политического и государственного деятеля.