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Сооронбай Жээнбеков встретится с жителями Джети-Огузского района

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает рабочие поездки по регионам страны. Сегодня, 26 сентября, Глава государства с рабочей поездкой посетит Иссык-Кульскую область. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, Сооронбай Жээнбеков проведет встречу с жителями Джети-Огузского района.

Кроме того, Президент ознакомится с деятельностью ориентированных на экспорт предприятий, осмотрит объекты по чистой воде, а также ирригационные и сельскохозяйственные объекты.


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URL: https://www.vb.kg/381843
Теги:
визит, Иссык-Кульская область, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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