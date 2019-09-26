Сооронбай Жээнбеков встретится с жителями Джети-Огузского района

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает рабочие поездки по регионам страны. Сегодня, 26 сентября, Глава государства с рабочей поездкой посетит Иссык-Кульскую область. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, Сооронбай Жээнбеков проведет встречу с жителями Джети-Огузского района.

Кроме того, Президент ознакомится с деятельностью ориентированных на экспорт предприятий, осмотрит объекты по чистой воде, а также ирригационные и сельскохозяйственные объекты.