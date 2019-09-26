На Иссык-Куле у членов ОПГ изъяли незаконное огнестрельное оружие

На Иссык-Куле с незаконным огнестрельным оружием задержаны члены ОПГ. Об этом сообщает руководитель пресс-службу УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

В целях недопущения криминального влияния на территории Иссык-Кульской области со стороны лиц, состоящих на оперативном учете МВД КР как члены ОПГ, сотрудниками ОБОП УВД Иссык-Кульской области проведены ряд следственно-розыскных мероприятий. В том числе по имевшейся оперативной информации были проведены санкционированные обыски.

Так, в доме у 48-летнего жителя села Джети-Огуз Т.Ж., состоящего на оперативном учете МВД КР как активный член ОПГ, ранее судимый по ст. 246 УК КР старой редакции (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта), было обнаружено и изъято обрезное гладкоствольное огнестрельное оружие 16-калибра.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ОВД Джети-Огузского района, и в соответствии со статьей 253 ч.2 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего и боеприпасов к нему), а равно боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК КР начато досудебное производство. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Кроме этого, в доме у 39-летнего жителя с. Жаны-Арык Ак-Суйского района О.Н., состоящего на оперативном учете МВД КР, как активный член ОПГ, ранее судимый по ст. 246 УК КР старой редакции, было обнаружено и изъято обрезное гладкоствольное огнестрельное оружие 16-калибра с 10 патронами, а также 25 штук патронов калибра 9-миллиметров и 1 нож.

Данный факт зарегистрировано в ЕРПП УВД Иссык-Кульской области, и в соответствии со ст. 253 ч. 2 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего и боеприпасов к нему), а равно боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК КР начато досудебное производство. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Также, при санкционированном обыске на кашаре у 61-летнего жителя села Григорьевка Иссык-Кульского района И.В. было обнаружено и изъято незаконно хранящиеся огнестрельное оружие кустарного производства.

Данный факт зарегистрировано в ЕРПП ОВД Иссык-Кульского района, и в соответствии со ст. 253 ч.1 (Незаконные приобретение, сбыт или ношение холодного, в том числе метательного, газового, гладкоствольного оружия, а равно оружия, предназначенного для стрельбы патронами травматического действия) УК КР начато досудебное производство. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.