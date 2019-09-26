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Штормовое предупреждение. Ожидаются дожди, снег, заморозки

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- ВБ
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По Кыргызстану 29-30 сентября ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

29 сентября ночью в отдельных районах, днем на большей части территории Чуйской, Таласской областей, в горных районах Ошской, Баткенской Жалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской областей ожидаются дожди, в горных районах снег.

30 сентября на большей части территории ожидаются временами дожди. В предгорных районах Чуйской, Жалал-Абадской областей и в зоне земледелия Иссык-Кульской, Нарынской областей возможен переход дождя в снег, в горных районах снег. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской областей и на востоке Иссык-Кульской области осадки сильные.

Ветер западный 4-9 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с.

Ожидается значительное понижение температуры воздуха: 29-30 сентября в долинной зоне Чуйской области ночью +5…+10, днем +12…+17, в предгорных районах Чуйской области и в зоне земледелия Таласской области ночью +3…+8, днем +11…+16, в долинной зоне Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ночью +10…+15, днем +15…+20, в предгорных районах ночью +5…+10, днем +13…+18, в Иссык-Кульской котловине и в зоне земледелия Нарынской области ночью +2…+7, днем +12…+17, в горных районах ночью -4…+1, днем +5…+10, в высокогорных районах -5…-10, днем -4…+1.

1-2 октября ночью в предгорных районах Чуйской, Жалал-Абадской областей местами ожидаются заморозки до 0…-2, в зоне земледелия Таласской и Иссык-Кульской областей до -1…-3, в зоне земледелия Нарынской области до -2…-4.


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URL: https://www.vb.kg/381855
Теги:
Кыргызгидромет, погода, Кыргызстан, снег
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