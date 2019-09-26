В Новосибирске изучат материалы археологической экспедиции в Кыргызстане

В Новосибирском государственном университете (НГУ) приступили к изучению материалов, собранных во время полевой археологической школы в Кыргызстане. Эта школа под названием "Мультидисциплинарные методы изучения памятников каменного века" была организованная для специалистов из 8 стран Международной археологической экспедицией, работающей на юге республики с 2014 года. И работала в период с 24 августа по 5 сентября текущего года.

Исполнительный директор Научно-образовательного центра "Новая археология" Гуманитарного института НГУ Светлана Шнайдер рассказала, что аналогов подобной школы в Центральной Азии нет, хотя последние 20 лет эта территория находится в центре внимания археологов всего мира.

"Через этот регион всегда проходило множество человеческих миграций, одним из самых ярких явлений здесь является Шелковый путь. Что касается более древних этапов истории человечества, то активное изучение памятников каменного века проходило здесь в советское время и потом, начиная с 2000-х годов. Наша команда под руководством известного археолога Андрей Кривошапкина работает в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане с 1998 года За это время нами накоплено огромное количество материала, разработаны новые гипотезы и сформирован большой международный коллектив, что позволяет нам реконструировать древнейшую историю региона с высокой точностью", – рассказала Светлана Шнайдер.

С 2014 года в экспедиции участвует около 20 стран: они проводят исследования, которые получают известность практически по всему миру. В её состав входят специалисты разного профиля – геологи, археологи, антропологи, археозоологи, палеоботаники, палеогенетики и другие. На юге Кыргызстана ученые изучают как жил человек в каменном веке от самого раннего заселения, с 200 тысяч лет назад и практически до современности на памятниках Сельунгур, Обишир-5, Обишир-1 и новых объектах, обнаруженных участниками экспедиции.

"Изначально к нам в экспедицию приезжало много волонтеров – студентов, которые хотят чему-то научиться и посвятить свое будущее археологии. В этом году мы получили экстремальное количество заявок от потенциальных участников, а поскольку прямо в поле у нас работают специалисты различных профилей и студенты отовсюду, мы решили сделать полевую школу", –пояснила Светлана Шнайдер.

В этой полевой школе собрались специалисты и студенты из 8 стран – России, Кыргызстана, Канады, Франции, Италии, Греции, Германии и Польши. Они были заняты лекциями и практической работой – непосредственно раскопками ключевых объектов каменного века (пещеры Сельунгур, памятника Обишир-5).

Организаторами школы выступили: НОЦ "Новая археология" НГУ, Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, который представлял Темирлан Чаргынов, Американский университет в Центральной Азии (Аида Абдыканова), Университет Торонто (Канада, Бенсе Виолф), Институт геологии Польской академии наук (Мачей Крайцарж), Университет Николая Коперника (Польша, Магдалена Крайцарж), Национальный центр научных исследований Франции (Вильям Рендю).