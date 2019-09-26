Под Воронежом появится международный центр имени Тулебердиева

Укреплению дружбы народов и патриотизму молодежи будет содействовать деятельность Международного центра этнокультурного, патриотического и духовно–нравственного воспитания имени Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева, который сооружается в Воронежской области. Эта инициатива здешней кыргызской диаспоры реализуется при поддержке местных властей.

"Свой подвиг, закрыв грудью амбразуру вражеского дзота, Чолпонбай Тулебердиев совершил 6 августа 1942 года в районе села Селявное Лискинского района. И сегодня в этих местах, равно как и во всей Воронежской области, чтут память о нем. В городе Лиски установлен бюст героя, названа одна из улиц, памятники ему есть в селах Селявное и Кировское, имя Тулебердиева носят несколько школ в области. А 6 августа в Лискинском районе ежегодно отмечается как Международный день интернациональной дружбы, это узаконено постановлением Лискинского совета народных депутатов. На очереди – введение в строй упомянутого центра", - рассказал почетный консул КР в Воронежской области Талантбек Намазбеков.

Именно кыргызстанцы, по словам Намазбекова, подали в свое время идею появления в селе Селявное Второе такого объекта, первоначально кыргызско–российского дома дружбы. В дальнейшем было решено преобразовать его международный центр. В распоряжение инициаторы проекта получили пустующее здание бывшего детского сада площадью свыше 150 квадратных метров. Почин кыргызстанцев в свое время поддержал на тот момент глава Лискинского района Виктор Шевцов, который бывал и в Кыргызстане, на родине Чолпонбая - в Таласской области.

"Это – народный проект, и средства на него расходуются не бюджетные. Поэтому и необходимые работы производятся поэтапно, по мере сбора, изыскания очередной суммы. Уже положена крыша, укреплены стены, проведено отопление. Но большой объем еще предстоит выполнить, в том числе, произвести внутреннюю отделку, провести коммуникации", - делится Талантбек Намазбеков.

В одноэтажном с несколькими комнатами здании планируется сделать гостевую, два зала, разместить кыргызско–русский музей быта. На базе этого центра, по замыслу, станут проводиться различные мероприятия для детей и подростков, а взрослого населения. А дни праздников возле него будут устанавливать большую юрту, недавно подаренную властями Таласской области общественной организации кыргызов Воронежской области "Мурас".