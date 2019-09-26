Жители Кой-Таша не доверяют комиссии по расследованию событий 7-8 августа

Сегодня, 26 сентября, в здании полномочного представительства правительства в Чуйской области проходит выездное заседание Госкомиссии по расследования событий 7-8 августа в Кой-Таше.

Члены комиссии решили встретиться с жителями села, которые в те дни были непосредственными очевидцами происходящего.

Как сразу заявили сельчане, большинство из них не смогли прийти на это заседание, хотя сказать "есть что". По их словам, многие, получившие ранения в тот день, не обращались за помощью к медикам, опасаясь, что их привлекут за соучастие.

Представитель сельчан Жаманкул Жунусов обвинил руководство правоохранительных органов в том, что штурм проходил вечером, когда во дворе резиденции Алмазбека Атамбаева собирались простые люди.

- Почему не утром, когда на территории дома никого не было. Намеренно? Чтобы были жертвы? – возмутился он и потребовал, чтобы на глав ГКНБ и МВД было возбуждено уголовное дело по статье "Преступление против человечества".

Он также отметил, что в Госкомиссии находятся люди, которые не могут объективно расследовать события, связанные с Алмазбеком Атамбаевым.

Далее выступило несколько женщин. Они рассказали о нарушениях со стороны силовиков, об избиении ими пожилых женщин, об использовании в отношении мирных граждан шумовых гранат.

В целом сельчане высказали свое недоверие к расследованию событий 7-8 августа и потребовали членов Госкомиссии приехать в Кой-Таше и встретится с пострадавшими лично.