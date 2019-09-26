Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Жители Кой-Таша не доверяют комиссии по расследованию событий 7-8 августа

148  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 26 сентября, в здании полномочного представительства правительства в Чуйской области проходит выездное заседание Госкомиссии по расследования событий 7-8 августа в Кой-Таше.

Члены комиссии решили встретиться с жителями села, которые в те дни были непосредственными очевидцами происходящего.

Как сразу заявили сельчане, большинство из них не смогли прийти на это заседание, хотя сказать "есть что". По их словам, многие, получившие ранения в тот день, не обращались за помощью к медикам, опасаясь, что их привлекут за соучастие.

Представитель сельчан Жаманкул Жунусов обвинил руководство правоохранительных органов в том, что штурм проходил вечером, когда во дворе резиденции Алмазбека Атамбаева собирались простые люди.

- Почему не утром, когда на территории дома никого не было. Намеренно? Чтобы были жертвы? – возмутился он и потребовал, чтобы на глав ГКНБ и МВД было возбуждено уголовное дело по статье "Преступление против человечества".

Он также отметил, что в Госкомиссии находятся люди, которые не могут объективно расследовать события, связанные с Алмазбеком Атамбаевым.

Далее выступило несколько женщин. Они рассказали о нарушениях со стороны силовиков, об избиении ими пожилых женщин, об использовании в отношении мирных граждан шумовых гранат.

В целом сельчане высказали свое недоверие к расследованию событий 7-8 августа и потребовали членов Госкомиссии приехать в Кой-Таше и встретится с пострадавшими лично.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381861
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, МВД, правительство, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  