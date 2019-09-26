Кыргызстан примет участие в крупных учениях ОДКБ

Совместное противодействие современным вызовам и угрозам – такова цель масштабного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2019", которое пройдет нынешней осенью в рамках ОДКБ с участием военных контингентов всех стран-партнеров. О военно-политической обстановке в зоне ответственности ОДКБ и об особенностях предстоящих маневров рассказал на мультимедийном брифинге в Москве начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Брифинг прошел с видеоподключением площадок в Бишкеке, Ереване, Минске и Нур-Султане. Военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ российский военачальник охарактеризовал как напряженную. "Негативное влияние на ее развитие оказывают активная военная деятельность США и НАТО в Восточной Европе, наличие на внешних границах регионов коллективной безопасности неурегулированных вооруженных конфликтов, а также высокая активность экстремистских и террористических группировок в Центральной Азии", - подчеркнул Анатолий Сидоров.

Все это, по его словам, напрямую влияет на подготовку органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности к выполнению задач по предназначению. Она включает в себя как совместные мероприятия в формате ОДКБ, так и подготовку по национальным планам контингентов государств – членов организации (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана), назначенных в состав Войск (Коллективных сил) ОДКБ. При этом одним из приоритетов остается проведение мероприятий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Именно эту направленность, подчеркнул генерал-полковник, имеет комплекс совместных учений и тренировок с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ в текущем году. Как и ранее, все мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки объединены в совместное оперативно-стратегическое учение "Боевое братство". Оно пройдет в период с 8 по 29 октября 2019 года на территории трех стран Восточно-Европейского и Центральноазиатского регионов.

Анатолий Сидров напомнил, что в марте текущего года в формате ОДКБ состоялась совместная деловая игра, которая представляла собой первый этап "Боевого братства-2019". В ходе игры Объединенный штаб и Секретариат ОДКБ совместно с оперативными группами стран-партнеров проанализировали созданную учебную обстановку в зоне ответственности ОДКБ. И определили комплекс мер, которые необходимо предпринять в интересах обеспечения коллективной безопасности, включая военные.

"Теперь мы вплотную подошли ко второму этапу. Войскам (Коллективным силам) ОДКБ предстоит отработать учебно-боевые задачи по противодействию угрожающим безопасности наших стран международным экстремистским организациям, а также незаконным вооруженным формированиям, созданным при их участии и действующим в их интересах", - сообщил Анатолий Сидоров.

В рамках предстоящих маневров запланированы на территории Беларуси и России специальные учения "Эшелон-2019" (с силами и средствами материально-технического обеспечения государств ОДКБ, 8 – 10 октября), "Поиск-2019" (с силами и средствами разведки,14 – 18 октября), командно-штабная тренировка с Командованием КСОР ОДКБ (14 – 15 октября), совместное учение "Взаимодействие-2019" с контингентами КСОР (16 - 18 октября). И наконец, на заключительной стадии, в ходе совместного учения "Нерушимое братство-2019", которое пройдет с 21 по 29 октября 2019 г. на территории Таджикистана, комплексно будут отработаны вопросы последовательного проведения совместных операций на территории одного из государств ОДКБ.

Общее количество участников совместных и специальных учений, которым предстоит выполнять задачи в составе Войск (Коллективных сил) ОДКБ, составит около 10 тысяч человек. Предполагается задействовать более 900 единиц вооружения, военной и специальной техники.