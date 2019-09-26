Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Больше половины взрослого населения в КР будут пользоваться услугами банков

171  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В среднесрочном периоде уровень проникновения банковских услуг должен достигнуть 55%. Об этом во время церемонии запуска проекта "Национальная стратегия по повышению доступности финансовых услуг" сообщил заведующий сектором проектного развития отдела Аппарата правительства Аскат Беков.

- Перед государством стоит общенациональная задача обеспечение население банковскими услугами. Независимо от географической локации и экономической активности и эти цели заложены в программе устойчивого развития, - сказал Аскат Беков.

Сейчас в Кыргызстане проникновение финансовых услуг недостаточное. Уверены эксперты. В 2017 году Всемирный Банк провел глобальное исследование FINDEX, которое показало, что у 40% кыргызстанцев есть банковские счета, однако половина из них не активны. Проникновение других банковских услуг еще ниже. Всего 10% кыргызстанцев берут кредиты в банках или открывают депозитные счета.

Международная финансовая корпорация (IFC) совместно с Национальным банком Кыргызстана при финансировании правительства Швейцарии запустили проект по финансовой доступности в Кыргызстане. В рамках этого проекта будет написана Национальная стратегия повышения финансовой доступности, которая при ее реализации, будет способствовать снижению рисков в финансовой сфере, появлению инноваций, повышению финансовой активности населения и в долгосрочной перспективе увеличит темпы экономического роста в республике.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381864
Теги:
банковский сектор, правительство, Кыргызстан, экономика, НБКР, Всемирный банк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  