Больше половины взрослого населения в КР будут пользоваться услугами банков

В среднесрочном периоде уровень проникновения банковских услуг должен достигнуть 55%. Об этом во время церемонии запуска проекта "Национальная стратегия по повышению доступности финансовых услуг" сообщил заведующий сектором проектного развития отдела Аппарата правительства Аскат Беков.

- Перед государством стоит общенациональная задача обеспечение население банковскими услугами. Независимо от географической локации и экономической активности и эти цели заложены в программе устойчивого развития, - сказал Аскат Беков.

Сейчас в Кыргызстане проникновение финансовых услуг недостаточное. Уверены эксперты. В 2017 году Всемирный Банк провел глобальное исследование FINDEX, которое показало, что у 40% кыргызстанцев есть банковские счета, однако половина из них не активны. Проникновение других банковских услуг еще ниже. Всего 10% кыргызстанцев берут кредиты в банках или открывают депозитные счета.

Международная финансовая корпорация (IFC) совместно с Национальным банком Кыргызстана при финансировании правительства Швейцарии запустили проект по финансовой доступности в Кыргызстане. В рамках этого проекта будет написана Национальная стратегия повышения финансовой доступности, которая при ее реализации, будет способствовать снижению рисков в финансовой сфере, появлению инноваций, повышению финансовой активности населения и в долгосрочной перспективе увеличит темпы экономического роста в республике.