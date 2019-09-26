Омурбек Бабанов отправился за поддержкой Москвы?

Сегодня стало известно, что Омурбек Бабанов вместе с депутатом ЖК Мирланом Жеенчороевым 26 сентября вылетели в Москву. В соцсетях появились фотографии основателя партии "Республика" Омурбека Бабанова на борту самолета. Вместе с ним на кадрах запечатлен его ближайший соратник, депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жеенчороев.

Источник в партии подтвердил VB.KG, что главный "республиканец" вылетел в Москву. Но для какой цели и когда именно вернется в Кыргызстан, не знают даже его сопартийцы.

В Государственном комитете национальной безопасности, пояснили, что в настоящий момент Омурбек Бабанов является свидетелем по уголовным делам.

- Cтатус свидетеля предполагает его свободное перемещение, - подчеркнули в ГКНБ.

Однако комментировать вопрос по поводу ответственности Бабанова в случае его невозвращения в Кыргызстан все же не стали.

Напомним, ранее Омурбек Токтогулович говорил представителям СМИ, что проходит свидетелем по восьми уголовным делам - четыре из них расследуются в ГКНБ, еще четыре - в ГСБЭП. Однако по каким фактам и эпизодам его привлекают, сообщать не стал. Накануне его возвращения ГКНБ сообщал, что он проходит обвиняемым, а не свидетелем по двум уголовным делам. В том числе по факту выступления в микрорайоне "Амир-Тимур" в Оше, где он высказал необоснованные, провокационные по смыслу слова, а также приготовления к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам.

- Бабанов передает свои полномочия и лидерство в партии. Он предпочел не занимать активную позицию в политике, - отметил VB.KG политолог Марс Сариев. - Бабанов уходит из политики и вариант с назначением на пост премьер-министра уже не проходит. Власть, зная об его потенциале и поддержке электората, не станет рисковать.

По мнению других отечественных аналитиков, Бабанову нет резона сбегать из страны, а также торговаться. Скорей всего, речь идет о простой бизнес-поездке. Однако не исключено, что он отправился и за поддержкой Москвы. Плюс ко всему, "сватать" своего нового преемника в лице депутата Мирлана Жеенчороева, который по прибытию на родину, встанет на место лидера "Республики".

Бабанов прекрасно понимает и то, насколько повысится его рейтинг после его уже нового возвращения в Кыргызстан. Ему даже не надо будет собирать митинг или пресс-конференцию. В аэропорту его встретят уже не сотни, а тысячи единомышленников.

Омурбек Бабанов выполнил главную миссию – вернулся после двух лет отсутствия в Кыргызстане и, несмотря на ряд претензий к нему со стороны органов нацбезопасности. То есть, доказал, что держит свое слово. Но, даже, сделав в будущем заявление об уходе из политики, он бросит все силы на развитие экономики Кыргызстана и социальные нужды.

На данный момент Омурбеку Токтогуловичу не нужны парламентские выборы – ни досрочные, ни очередные. В дальнейшем же все будет зависеть от существующей в стране политической конъектуры.

Аналитики уверены, что слухи о "сдаче" торгового центра "Asia Mall" вряд ли соответствуют реальности. Так как, во-первых, ТЦ стоит в качестве залога в Кыргызско-Российском фонде развития, а во-вторых, эра торговых центров заканчивается. Так как часть бизнеса переходит в интернет, а часть попросту простаивает из-за отсутствия активной покупательской способности. Так как содержать такие центры в нашей стране задача непростая. Открыто отдать государству его также нельзя. Ведь для этого нужны серьезные юридические основания. Конечно, не исключено, что ТЦ могут выкупить отдельные иностранные инвесторы.

Но это долгая по времени процедура. Но в любом случае, сейчас главная цель Омурбека Бабанова – быть на родине с его народом.