Жээнбеков: Открытый диалог способствует укреплению доверия народа к власти

"Открытый диалог способствует укреплению доверия народа к власти", - подчеркнул Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков вчера, 26 сентября, по итогам встречи с населением Джети-Огузского района в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область.

Подводя итоги встречи, Глава государства отметил, что состоялся обстоятельная и открытая беседа.

"Вопросы были разного характера, задавались открыто. Это свидетельствует открытость нашего общества, что поспособствует укреплению доверия народа к власти", - подчеркнул Глава государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что достижения будут только тогда, когда власть и народ будут работать совместно.

"Если власть говорит одно и делает другое, народ это все видит. Моей главней задачей является честно работать и быть чистым перед народом", - подчеркнул он.