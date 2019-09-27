Изъятые у СДПК компьютеры переданы в ГКНБ для проведения проверки

Пресс-служба СДПК распространила ответ Военной прокуратуры на обращение членов партии относительно проведенного 12 сентября 2019 года обыска в арендуемых ее помещениях в здании "Медиа Форума".

Военная прокуратура сообщила, что обыск в отдельных помещениях, в том числе в арендуемых СДПК, проведен в целях обнаружения предметов и документов, имеющих значение для установления обстоятельств дела, на основании постановления Первомайского районного суда Бишкека.

- Однако Военная прокуратура так и не пояснила, какое отношение имеют документы политической партии СДПК к расследуемым прокуратурой и Следственной службой МВД уголовным делам. Кроме того, как сообщается в письме, в ходе обыска были изъяты процессоры, обнаруженные в обыскиваемых помещениях, которые переданы в ГКНБ КР для проведения соответствующей проверки, после окончания которой будет рассмотрен вопрос о возвращении изъятых предметов. При этом опять же Военная прокуратура не пояснила, на каком основании проводится вообще проверка техники политической партии СДПК, не имеющей никакого отношения к расследуемым уголовным делам, - отмечают в пресс-службе СДПК.

Хотя Военная прокуратура утверждает, что "вышеуказанные меры не связаны с деятельностью СДПК и никак не могут ограничить ее в правах, предусмотренных статьей 11 Закона Кыргызской Республики "О политических партиях", СДПК считает это нарушением конституционных прав.

- Без изъятых документов и техники СДПК не может выполнять свои уставные задачи и реализовывать свои права, - заявляют в партии.

Также стало известно, что запрет на пользование рабочих кабинетов партии СДПК установил следователь Следственной службы МВД на основании ареста помещений, наложенного решением Первомайского райсуда Бишкека.

Об этом написано в ответе Военной прокуратуры на обращение СДПК об обеспечении конституционных прав и условий для выполнения партией своих уставных задач, а также ее допуска к арендуемым помещениям в здании ОАО "Медиа Форум".

И в этом случае Военная прокуратура считает, что "вышеуказанная обеспечительная мера никоим образом не связана с деятельностью СДПК и не может ограничить ее в правах, предусмотренных статьей 11 Закона Кыргызской Республики "О политических партиях". По мнению прокуратуры, для выполнения своих уставных задач и реализации своих прав политическая партия, в том числе СДПК на равных правовых условиях может рассмотреть вопрос аренды помещения в любых иных местах.

Военная прокуратура не расценивает это как вмешательство госорганов в деятельность политической партии либо нарушение ее прав.

- Ответ Военной прокуратуры в очередной раз доказывает, что их действия абсолютно не поддаются логике и грубо нарушают законы. Военная прокуратура открыто признает тот факт, что правоохранительные органы, установив запрет на пользование СДПК своими рабочими кабинетами, воспрепятствует работе политической партии. СДПК сама вправе выбирать какие помещения, в каких местах будет арендовать, - заключили в пресс-службе партии.