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В Кыргызстане почтят память Жака Ширака

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- Светлана Лаптева
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В консульствах Франции будут открыты книги соболезнований в связи с кончиной экс-президента Франции. В Посольстве Франции в Кыргызстане также подтвердили, что готовятся открыть такую книгу. Желающие почтить память экс-президента Франции Жака Ширака могут принести цветы к Посольству Франции в Кыргызстане.

Отметим, президент Жак Ширак вчера утром умер. Ему было 86 лет. Он возглавлял Францию с 1995 по 2007 год (в 2002 году Ширак был переизбран на второй президентский срок). Занимал должность мэра Парижа с 1977 по 1995 год. Ранее работал премьер-министром страны.

16 мая 2007 года Жак Ширак сложил полномочия президента и покинул Елисейский дворец. С этого момента он стал пожизненным членом Конституционного совета Франции.


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URL: https://www.vb.kg/381880
Теги:
посольство, президент, Франция, Бишкек, Кыргызстан
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