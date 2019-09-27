В Кыргызстане почтят память Жака Ширака

В консульствах Франции будут открыты книги соболезнований в связи с кончиной экс-президента Франции. В Посольстве Франции в Кыргызстане также подтвердили, что готовятся открыть такую книгу. Желающие почтить память экс-президента Франции Жака Ширака могут принести цветы к Посольству Франции в Кыргызстане.

Отметим, президент Жак Ширак вчера утром умер. Ему было 86 лет. Он возглавлял Францию с 1995 по 2007 год (в 2002 году Ширак был переизбран на второй президентский срок). Занимал должность мэра Парижа с 1977 по 1995 год. Ранее работал премьер-министром страны.

16 мая 2007 года Жак Ширак сложил полномочия президента и покинул Елисейский дворец. С этого момента он стал пожизненным членом Конституционного совета Франции.