1 октября некоторые школы, детсады, больницы останутся без воды. Список

1 октября в некоторых районах столицы не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
В связи с одновременным проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Тоголок Молдо" и городских водопроводных сетях 1 октября с 9 утра до 17 часов вечера будет прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами Логвиненко, Фрунзе, пр. Манаса и линией железной дороги, в том числе:
• Посольство РФ в КР;
• Школа-гимназия №70;
• Детские сады №47, №115, №184;
• Родильный дом №6;
• Частные школы "Билим Кенчи", "Абитуриент плюс";
• Бишкекский технический колледж;
• Стоматологическая поликлиника №1;
• Институт горного дела и горных технологий им. У. Асаналиева;
• "Бета-Сторес 1";
• Национальный центр кардиологии и терапии им. Академика М. Миррахимова;
• Нацгоспиталь;
• ОАО "Пром Проект";
• Поликлиника ветеранов;
• Государственная налоговая служба;
• ГП "Кыргызпочтасы";
• Дом ООН;
• Центр экстренной медицинской помощи;
• Дирекция №3;
• Департамент транспорта;
• Кыргызский коммерческий банк;
• УВЦ "Наристе";
• Кинотеатр "Россия";
• Салон "Территория SPA";
• Детская инженерно-техническая академия "Алтын – Туйун";
• Детский образовательный центр "Развивайка";
• Кондитерская пекарня "Карамель";
• Гостиница "Тур – Азия";
• Специализированная средняя музыкальная школа – интернат им. Абдраева. Б;
• Бишкекский медицинский колледж (общежитие);
• Городской центр борьбы с туберкулёзом;
• Центр электронного здравоохранения, лаборатория.
- Школы и детские сады, где будет прекращена подача питьевой воды, в этот день работать не будут. Все медицинские центры и родильные дома будут принимать горожан в штатном режиме, на экстренные случаи подготовлены запасы воды. ПЭУ "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой, - отмечают в муниципалитете.
Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:
- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;
- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.
- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.
Фотофакты можно прислать также и на WhatsApp "Бишкекводоканала" по номеру: 0770 838458