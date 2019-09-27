1 октября некоторые школы, детсады, больницы останутся без воды. Список

1 октября в некоторых районах столицы не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В связи с одновременным проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Тоголок Молдо" и городских водопроводных сетях 1 октября с 9 утра до 17 часов вечера будет прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами Логвиненко, Фрунзе, пр. Манаса и линией железной дороги, в том числе:

• Посольство РФ в КР;

• Школа-гимназия №70;

• Детские сады №47, №115, №184;

• Родильный дом №6;

• Частные школы "Билим Кенчи", "Абитуриент плюс";

• Бишкекский технический колледж;

• Стоматологическая поликлиника №1;

• Институт горного дела и горных технологий им. У. Асаналиева;

• "Бета-Сторес 1";

• Национальный центр кардиологии и терапии им. Академика М. Миррахимова;

• Нацгоспиталь;

• ОАО "Пром Проект";

• Поликлиника ветеранов;

• Государственная налоговая служба;

• ГП "Кыргызпочтасы";

• Дом ООН;

• Центр экстренной медицинской помощи;

• Дирекция №3;

• Департамент транспорта;

• Кыргызский коммерческий банк;

• УВЦ "Наристе";

• Кинотеатр "Россия";

• Салон "Территория SPA";

• Детская инженерно-техническая академия "Алтын – Туйун";

• Детский образовательный центр "Развивайка";

• Кондитерская пекарня "Карамель";

• Гостиница "Тур – Азия";

• Специализированная средняя музыкальная школа – интернат им. Абдраева. Б;

• Бишкекский медицинский колледж (общежитие);

• Городской центр борьбы с туберкулёзом;

• Центр электронного здравоохранения, лаборатория.

- Школы и детские сады, где будет прекращена подача питьевой воды, в этот день работать не будут. Все медицинские центры и родильные дома будут принимать горожан в штатном режиме, на экстренные случаи подготовлены запасы воды. ПЭУ "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой, - отмечают в муниципалитете.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:

- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.

- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.

Фотофакты можно прислать также и на WhatsApp "Бишкекводоканала" по номеру: 0770 838458