Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

1 октября некоторые школы, детсады, больницы останутся без воды. Список

109  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

1 октября в некоторых районах столицы не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В связи с одновременным проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Тоголок Молдо" и городских водопроводных сетях 1 октября с 9 утра до 17 часов вечера будет прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами Логвиненко, Фрунзе, пр. Манаса и линией железной дороги, в том числе:

• Посольство РФ в КР;

• Школа-гимназия №70;

• Детские сады №47, №115, №184;

• Родильный дом №6;

• Частные школы "Билим Кенчи", "Абитуриент плюс";

• Бишкекский технический колледж;

• Стоматологическая поликлиника №1;

• Институт горного дела и горных технологий им. У. Асаналиева;

• "Бета-Сторес 1";

• Национальный центр кардиологии и терапии им. Академика М. Миррахимова;

• Нацгоспиталь;

• ОАО "Пром Проект";

• Поликлиника ветеранов;

• Государственная налоговая служба;

• ГП "Кыргызпочтасы";

• Дом ООН;

• Центр экстренной медицинской помощи;

• Дирекция №3;

• Департамент транспорта;

• Кыргызский коммерческий банк;

• УВЦ "Наристе";

• Кинотеатр "Россия";

• Салон "Территория SPA";

• Детская инженерно-техническая академия "Алтын – Туйун";

• Детский образовательный центр "Развивайка";

• Кондитерская пекарня "Карамель";

• Гостиница "Тур – Азия";

• Специализированная средняя музыкальная школа – интернат им. Абдраева. Б;

• Бишкекский медицинский колледж (общежитие);

• Городской центр борьбы с туберкулёзом;

• Центр электронного здравоохранения, лаборатория.

- Школы и детские сады, где будет прекращена подача питьевой воды, в этот день работать не будут. Все медицинские центры и родильные дома будут принимать горожан в штатном режиме, на экстренные случаи подготовлены запасы воды. ПЭУ "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой, - отмечают в муниципалитете.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:

- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.

- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.

Фотофакты можно прислать также и на WhatsApp "Бишкекводоканала" по номеру: 0770 838458


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381883
Теги:
Бишкекводоканал, отключение воды, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  