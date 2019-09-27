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Сооронбай Жээнбеков поздравил народ Туркменистана с Днем независимости

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 сентября, поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и туркменский народ с Днем независимости.

"Глубоко уверен, что дружеские отношения между Кыргызской Республикой и Туркменистаном, основанные на стратегическом партнерстве и взаимовыгодном сотрудничестве будут и далее развиваться плодотворно и последовательно в интересах двух стран. Пользуясь этой возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а народу Туркменистана мира и процветания", - отмечено в поздравлении Президента Сооронбая Жээнбекова.


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URL: https://www.vb.kg/381888
Теги:
День независимости, праздник, Туркменистан, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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