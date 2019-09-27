Сооронбай Жээнбеков поздравил народ Туркменистана с Днем независимости

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 сентября, поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и туркменский народ с Днем независимости.

"Глубоко уверен, что дружеские отношения между Кыргызской Республикой и Туркменистаном, основанные на стратегическом партнерстве и взаимовыгодном сотрудничестве будут и далее развиваться плодотворно и последовательно в интересах двух стран. Пользуясь этой возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а народу Туркменистана мира и процветания", - отмечено в поздравлении Президента Сооронбая Жээнбекова.