КАПСУЛЫ "АРТРОСИЛА" - продли активные годы жизни…

Быть активным в любом возрасте - счастье! Но боли в суставах и мышцах превращают жизнь в кошмар. Укрепить и восстановить костную, мышечную ткани помогут капсулы на основе трав "АртроСила".

Капсулы способствуют блокированию воспаления суставов, помогают восстановить смазку и хрящевую поверхность тканей, направлены на выработку суставной жидкости.

Препарат служит вспомогательным средством для борьбы с остеопорозом, артритом, артрозом и остеохондрозом.

Продукт способствует регенерации хряща и быстрому заживлению поврежденных тканей конечностей. Помогает восстановить функции опорно-двигательного аппарата при переломах, вывихах и травмах.

Средство снижает дискомфорт при движении и мышечных нагрузках.

Состав одной капсулы: атрактилодес ланцентный - 59 мг, эвкоммия вязовидная - 44 мг, псоралея лещинолистная - 44 мг, семена редьки огородной - 39 мг, гинура перистонадрезная - 39 мг, даляньваньская устрица (раковина) - 39 мг, плод альпинии остролистной - 37 мг, соевый изофлавон - 37 мг, корица (китайская) - 33 мг, портулак огородный - 29 мг.

Применение: 2-3 раза в день по 2-3 капсулы после приема пищи. Продолжительность курса - не менее одного месяца.

Не рекомендуется к использованию лицам, страдающим повышенной чувствительностью к компонентам БАД и детям до 14 лет.

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