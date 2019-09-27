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Посол КР в РФ ответил Ташиеву на критику из-за оскорблений Малахова

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- Оксана Гут
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Для нас на первом месте стоит судьба нашего соотечественника, а не позиция отдельно взятого телеведущего. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Российской Федерации Аликбек Джекшенкулов, отвечая в соцсетях на критику политика Камчыбека Ташиева.

Накануне, напомним, из-за оскорбительных высказываний российского телеведущего Андрея Малахова в адрес кыргызстанца, обвиняемого в смерти сына одного из олигархов, экс-депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Ташиев призвал Джекшенкулова к ответным действиям.

- Мной многоуважаемый Аликбек Джекшенкулович! Неужели вам тяжело ответить шовинисту, провокатору и очень низкосортному Малахову, за его высказывания, обзывания и оскорбления целого народа Кыргызстана! Из простого несчастного случая сделал ложную, противную сенсацию! Русские и кыргызские народы едины, их невозможно разделить, мы братья! Если вы не можете парировать, отвечать и защищать кыргызский народ, зачем тогда вас избрали и назначали? Вы не таким были или вас тоже власть испортила? Проснитесь и ответьте этому голодному Малахову, вы обязаны защищать интересы Кыргызстана! – написал на своей странице в Facebook Ташиев.

В ответе возмущенному политику Аликбек Джекшенкулов отметил, что понимает его искреннюю озабоченность сложившейся непростой ситуацией вокруг ДТП, в которую попал один из наших соотечественников.

- Сейчас некоторые журналисты и политики, к сожалению, пытаются заработать на этом себе очки. В том числе, и такие как Малахов. Но мы должны в этой очень сложной ситуации вести себя цивилизованно и не идти на поводу, как вы правильно подчеркиваете, у отдельных шовинистов. Попытки раздуть конфликт на этой почве будут продолжаться, но мы не можем позволить, чтобы отдельные недобросовестные политики, втянули нас в скандал. Искусственный ажиотаж вокруг этого ДТП может негативно повлиять на судьбу нашего соотечественника, находящегося сегодня под следствием, - сказал посол.

Он уведомил, что посольство внимательно отслеживает эту ситуацию и работает в тесном контакте с правоохранительными органами.

- Для нас на первом месте стоит судьба нашего соотечественника, а не позиция отдельно взятого телеведущего. Я, как, впрочем, и все сотрудники посольства, не можем позволить себе заниматься популизмом и играть судьбами наших граждан! Мы с вами в свое время испытали на себе воздействие судебной и правоохранительной системы. Не понаслышке знаем, к чему может привести давление на отдельно взятого человека государственной машиной. Я, как дипломат и политик, как Чрезвычайный и Полномочный Посол всегда буду ставить во главу угла права человека. И отстаивать права наших соотечественников на всех уровнях, и во всех случаях. В данном конкретном случае нельзя забывать еще и о таком принципе: не навреди! – подчеркнул Джекшенкулов.

В заключении он поблагодарил всех активных граждан, которые действительно искренне озабочены судьбой нашего соотечественника.


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URL: https://www.vb.kg/381893
Теги:
ДТП, посольство, Россия, Кыргызстан, скандал, Камчыбек Ташиев, Аликбек Джекшенкулов, СМИ
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