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КР установил дипотношения с Кирибати, Вануату, Гренадин и другими странами

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- Оксана Гут
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26 сентября в городе Нью-Йорк на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись отдельные двусторонние встречи Министра Чингиза Айдарбекова с Главами делегаций Кирибати, Вануату, Сент-Винсент и Гренадин и Кабо-Верде. Об этом сообщает Департамент информации и МИД КР.

Состоялись церемонии подписания Совместных Коммюнике об установлении дипломатических отношений с указанными странами.

За Республику Кирибати – Танети Маамау, президент и министр иностранных дел.

За Республику Вануату - Ральф Регенвану, министр иностранных дел, международного сотрудничества и внешней торговли Республики Вануату.

За Сент-Винсент и Гренадины – Ральф Гонсальвес, премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин.

За Республику Кабо-Верде – Луиш Филипе Тавареш, министр иностранных дел и диаспоры Республики Кабо-Верде.

В ходе встреч стороны обсудили вопросы взаимодействия по повестке дня 74-й сессии ГА ООН, а также взаимных поддержек кандидатур в выборные органы ООН.


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URL: https://www.vb.kg/381896
Теги:
МИД, ООН, США, сотрудничество, Кыргызстан, дипломатия, Чынгыз Айдарбеков
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