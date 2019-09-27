Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Жээнбеков и Калиева обсудили меры по улучшению правосудия

110  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 сентября, встретился с председателем Верховного суда Кыргызской Республики Гульбарой Калиевой.

Обсуждены меры по дальнейшему совершенствованию системы правосудия в стране, ход проведения судебно-правовой реформы.

Глава государства отметил особую роль судебных органов во внедрении судебно-правовой реформы, проведении государственной антикоррупционной политики и в защите прав и свобод граждан через обеспечение справедливого правосудия.

Подчеркнул важность проведения обучений и постоянного повышения профессиональной квалификации судейского состава, эффективности и прозрачности их деятельности, целевого распределения состава судебных коллегий и улучшения материально-технического обеспечения судебных органов.

Он также отметил особую необходимость укрепления доверия населения к судебной системе, улучшения ее имиджа и налаживания обратной связи с общественностью.

Президент Сооронбай Жээнбеков добавил, что конечной целью проводимых реформ является построение справедливой и прозрачной судебно-правовой системы в стране.

Председатель Верховного суда Гульбара Калиева проинформировала об основных направлениях и мерах по реализации Государственной целевой программы "Развитие судебной системы Кыргызской Республики на 2019–2022 годы".

Она отметила, что Программа в первую очередь направлена на формирование самостоятельной и независимой судебной власти, обеспечение гарантий судебной защиты прав и свобод граждан, повышение доступности правосудия и ее эффективности и качества.

Кроме того, Гульбара Калиева представила информацию о подготовке к празднованию 95-летия Верховного суда, которое состоится в декабре 2019 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381899
Теги:
Верховный суд, президент, Кыргызстан, Гульбара Калиева, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  