Жээнбеков и Калиева обсудили меры по улучшению правосудия

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 сентября, встретился с председателем Верховного суда Кыргызской Республики Гульбарой Калиевой.

Обсуждены меры по дальнейшему совершенствованию системы правосудия в стране, ход проведения судебно-правовой реформы.

Глава государства отметил особую роль судебных органов во внедрении судебно-правовой реформы, проведении государственной антикоррупционной политики и в защите прав и свобод граждан через обеспечение справедливого правосудия.

Подчеркнул важность проведения обучений и постоянного повышения профессиональной квалификации судейского состава, эффективности и прозрачности их деятельности, целевого распределения состава судебных коллегий и улучшения материально-технического обеспечения судебных органов.

Он также отметил особую необходимость укрепления доверия населения к судебной системе, улучшения ее имиджа и налаживания обратной связи с общественностью.

Президент Сооронбай Жээнбеков добавил, что конечной целью проводимых реформ является построение справедливой и прозрачной судебно-правовой системы в стране.

Председатель Верховного суда Гульбара Калиева проинформировала об основных направлениях и мерах по реализации Государственной целевой программы "Развитие судебной системы Кыргызской Республики на 2019–2022 годы".

Она отметила, что Программа в первую очередь направлена на формирование самостоятельной и независимой судебной власти, обеспечение гарантий судебной защиты прав и свобод граждан, повышение доступности правосудия и ее эффективности и качества.

Кроме того, Гульбара Калиева представила информацию о подготовке к празднованию 95-летия Верховного суда, которое состоится в декабре 2019 года.