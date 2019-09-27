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И это столица? На Южной Магистрали пасутся три коровы

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- Екатерина Улитина
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Бишкекчанин сфотографировал как три коровы пасутся на Южной Магистрали в Бишкеке. Автор опубликовал фотографии в социальной сети facebook.

На фото видно как буренки прогуливаются по проезжей части и с удовольствием едят травку на газоне, который разделяет проезжие части.

"Село Бишкек - Южная магистраль, 2019 год, просто три коровы пасутся", - подписал фотографии пользователь под ником Дмитрий Бондарев.

В комментариях под публикацией, бишкекчане поделились адресами других импровизированных столичных пастбищ.

"Кара-Чыгач, вдоль ул. Анкара( Горького), все лето пасутся козы и бараны. Ул 7 апреля, на разделительной полосе напротив мкрн Кок-Жар пасутся коровы...дерёвня...", - перечисляют пользователь соцсети.


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URL: https://www.vb.kg/381900
Теги:
дороги, пастбища, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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