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Эрнест Карыбеков: Суд над Атамбаевым должен быть справедливым (видео)

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- Андрей Заверухин, Екатерина Улитина
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Расследование, суд и приговор в отношении экс-президента Алмазбека Атамбаева должны быть справедливыми. Об этом в интервью VB.KG заявил эксперт Эрнест Карыбеков.

- Раньше я был зол на Атамбаева, потому что меня незаконно посадили, сфабриковали дела, изолировали от общества. Это сложно принять, особенно в начале. Сейчас злости нет. Мы должны смотреть, какой вред или пользу принесли обществу те или иные люди у власти. Атамбаев, Сегизбаев принесли большой вред. Но общее должно быть выше личного. Если человек принес вред народу, а не Карыбекову, должно быть наказание. Но это наказание должно быть справедливым, также как справедливыми должны быть расследование и суд, - говорит Карыбеков.

Он отмечает, что Алмазбек Атамбаев имеет отношение к финансовым схемам по выводу денег из энергетики, дорожного строительства и других сферах.

Эрнест Карыбеков - эксперт в энергетике, который критиковал власти экс-президента Алмазбека Атамбаева. В 2016 году он стал обвиняемым, а потом и осужденным по делу о государственной измене. Его приговорили к 20 годам заключения. Многие считали, что дело было сфабриковано прежними властями из-за критических выступлений эксперта. Косвенно эта точка зрения подтвердилось, когда при дальнейших судебных разбирательствах многие факты следствия не подтвердились, обвинение развалилось. Эрнесту Карыбекову смягчили приговор, заменив статью "госизмена" на "укрывательство преступления". Недавно, по решению суда, его перевели в колонию-поселение.

Отметим, экс-президент Алмазбек Атамбаев находится в СИЗО. Его подозревают в причастности к выезду из страны осужденного кримавторитета Азиза Батукаева. Кроме того, он является фигурантом дел о событиях 7-8 августа.


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URL: https://www.vb.kg/381904
Теги:
Алмазбек Атамбаев, суд, энергетика, Кыргызстан, расследование
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