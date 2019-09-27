Президент КР встретился с председателем Коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 сентября, встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном.

Обсуждены актуальные темы сотрудничества в рамках членства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе.

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил Тиграна Саркисяна с успешным проведением международного форума "Евразийская неделя" в Бишкеке. Выразил уверенность в том, что форум внесет значительный вклад в практическую реализацию намеченных планов по развитию бизнеса на евразийском пространстве.

Президент еще раз отметил необходимость дальнейшего развития сотрудничества стран и углубления интеграции в рамках ЕАЭС, устранения имеющихся барьеров и преград во взаимной торговле. Подчеркнул, что за 5-летний период существования, ЕАЭС доказал свою состоятельность и эффективность как экономическое интеграционное объединение.

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян отметил, что 5 лет тому назад были определенные предположения относительно того, как будут работать национальные интересы стран в рамках ЕАЭС.

Он отметил, что на сегодняшний день система полностью отлажена, для решения отдельных возникающих вопросов принимаются оперативные меры.

Стороны также обсудили повестку предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета и международного форума "Транзитный потенциал Евразийского континента", которые пройдут в городе Ереван (Армения).