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В Самаре посадили самолет из-за ребенка кыргызстанки

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- Евгений Денисенко
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Экстренную посадку в международном аэропорту "Курумоч" в Самаре пришлось сделать самолету "Уральских авиалиний", выполнявшему рейс из аэропорта "Жуковский" (Москва) в аэропорт города Ош (Кыргызстан). На этот шаг экипажу Аэрбаса- 320 пришлось пойти из-за того, что находившемуся на борту ребенку стало плохо.

Полуторагодовалый мальчик, родившийся в Москве, следовал со своей мамой, 34-летней уроженкой Кара-Суйского района Ошской области. Во время полета у него резко повысилась температура. В результате в 21.05 по московскому времени самолету пришлось приземлиться в Самаре. По прибытии борт встречал реанимационный автомобиль и карета скорой помощи, ребенок с матерью были госпитализированы. У маленького пассажира диагностировали ОРВИ.

В посольстве КР в РФ, сотрудники которого связались по телефону с руководством отделения Самарской детской инфекционной больницы № 5, сообщили, что самочувствие мальчика стабильное, но высокая температура сохраняется. Самолет после дозаправки продолжил движение по маршруту.


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URL: https://www.vb.kg/381920
Теги:
дети, Россия, Кыргызстан, самолеты, больница, Мигрант
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