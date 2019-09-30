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В Москве прошел форум кыргызской диаспоры (фото)

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- Евгений Денисенко
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Участие кыргызской диаспоры в укреплении сотрудничества между КР и РФ, в общественно-политической и экономической жизни обеих стран, решении в России проблем соотечественников стали главными темами международного форума "Кыргызское единение: вчера, сегодня, завтра", который прошел 27 сентября в Москве. Его организовала, приурочив к своему 17-летию, межрегиональная общественная организация "Кыргыз биримдиги" – "Кыргызское единение" ("КБ-КЕ") при содействии посольства КР в РФ.

Это – одно из старейших и крупнейших общественных объединений кыргызстанцев в России, на счету которого немало полезных и важных дел. Одним из них, как подчеркивалось, стал и нынешний форум, поддержанный московскими властями Его участниками стали не только сами кыргызстанцы – трудовые мигранты, бизнесмены, работники научной, образовательной сфер, промышленной, аграрной отраслей, культуры и искусства, но и их российские коллеги, руководители других диаспор, проживающих в Москве. Модераторами форума, который проходил в здании Общественной палаты (ОП) Российской Федерации, выступили первый заместитель председателя правления Международного общественного фонда "Российский фонд мира", член ОП РФ Елена Сутормина и председатель правления МОО "КБ-КЕ", академик РАЕН, доктор биологических наук, профессор Российского государственного аграрного университета - Московской сельскохозяйственной и имени К. А. Тимирязева Турсумбай Кубатбеков.

Открывая форум, Чрезвычайный и Полномочный КР в РФ Аликбек Джекшенкулов призвал к дальнейшей консолидации диаспоры и еще большей вовлеченности ее в развитие многосторонних кыргызско-российских отношений.

К собравшимся с приветствиями обратились советник Департамента национальной политики и межрегиональных Москвы Иван Блохин, директор Московского Дома национальностей Владимир Тарасов, руководитель управления по работе со странами СНГ и внешним связям АО "ВДНХ" Ирина Яремко, председатели Свердловской областной общественной организации "Кыргызстан-Урал" Гульшан Долонбаева (Екатеринбург), Региональной общественной организации "Кыргызская диаспора "БЕК" Толкунбек Худайбергенов (Новый Уренгой), автономной некоммерческой организации "Кыргызская диаспора "Ынтымак" Жанарбек Осмонов (Салехард), Ярославской региональной общественной организации народов Кыргызстана "Биримдик- Едиство" Керимбек Арыкбаев (Ярославль), Хакасской региональной ОО "Кыргызстан" Азизбек Чериков, предстатвители Ассамблеи народов России, Центра культуры народов России и другие.

Председатель правления "КБ-КЕ", кандидат физико-математических наук Абдыганы Шакиров, заместитель председателя правления Гульназ Опузбекова, руководитель женского комитета "КБ-КЕ" Жаныл Сабаева поделились планами своей организации на будущее.

О различных аспектах работы с трудовыми мигрантами, рассказали заведующий отделом по защите гражданско-политических прав, прав мигрантов иностранных граждан, лиц без гражданства и военнослужащих аппарата Акыйкатчы КР Омурзак уулу Замирбек, председатель комиссии по миграционной политике Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, член комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Юрий Московский, глава региональной общественной организации "Мекеним Ала-тоо", член Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Джамиля Бегиева, директор по развитию бизнеса банка "Юнистрим" Александр Ложкин, сотрудник представительства Госслужбы миграции КР в РФ Доорбек Абдразаков, председатель Совета аксакалов Москвы Медербек Абдуллае, президент Общероссийского Кыргызского Конгресса Кубанычбек Кожоев.

А член Общественной палаты по образованию в городе Москве, председатель совета региональной организации "Таджикский культурный центр" Хуршеда Хамракулова, сопредседатель Союза некоммерческих организаций по сохранению и развитию казахской этнокультуры Полат Джамалов, президент Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов посвятили свои выступления сотрудничеству своих диаспор с кыргызской по различным направлениям.

В ходе форума также состоялось награждение активистов ("КБ-КЕ") почетными грамотами и медалями министерств и ведомств Кыргызстана, самой организации. Перед собравшимися выступили мастера кыргызской сцены.

В резолюции форума подчеркнута необходимость для МОО "Кыргыз биримдиги" – "Кыргызское единение" активно участвовать в реализации Указа Президента РФ "О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года". И – в упрочении гражданского самосознания и духовной общности многонационального населения России, сохранении и развитии этнокультурного многообразия народов, формировании делового климата и социального развития соотечественников, сплоченности и консолидации кыргызской диаспоры.


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URL: https://www.vb.kg/381924
Теги:
Россия, форум, диаспора, Москва, сотрудничество, Кыргызстан, Мигрант, Аликбек Джекшенкулов
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