C Алтая в Кыргызстан не пропустили контрабандных коров.

На Алтае пресечена попытка перевозки через государственную границу партии крупного рогатого скота. Как выяснилось, всю эту домашнюю живность должны были доставить в Кыргызстан.

Именно гражданин Кыргызстана и осуществлял перевозку на незаконных основаниях, пытаясь вывезти 38 коров к себе на родину, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Попытку контрабанды пресекли работники данного ведомства во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ и МВД РФ по этому российском региону.

Установлено, что живой товар следовал из города Барабинска Новосибирской области. Однако необходимый для сопровождения ветеринарный сертификат, утвержденный правилами Таможенного союза, электронной базой данных не был подтвержден. Это позволило предположить, что предъявленный документ – поддельный.

В этой связи не исключено также, что животные могут быть переносчиками болезней. Их оставили для проведения карантинных мероприятий. А в отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении, ему грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей.