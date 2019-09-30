В Бишкеке встретятся генпрокуроры стран СНГ

Заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ пройдет 1 октября в Бишкеке. В повестке дня – около двух десятков вопросов, сообщили в Исполкоме Содружества.

Этот совет был создан в 1995 году, в его состав входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. КС занимается организацией взаимодействия и сотрудничества прокуратур стран СНГ в борьбе с преступностью, нарушениями законности и правопорядка, в защите прав и законных интересов граждан, координирует деятельность межгосударственных органов Содружества в данных сферах.

А также изучает и обобщает практику выполнения международных договоров в области борьбы с преступностью, вырабатывает меры совершенствования правового регулирования по этому вопросу, организовывает научные исследования по актуальной проблематике, обменивается информацией о состоянии преступности и тенденциях ее развития, способствует подготовке и повышению квалификации прокурорско-следственных кадров,

В Бишкеке члены Совета, как планируется, обменяются опытом работы в различных сферах прокурорской деятельности, обсудят перспективы взаимодействия в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников органов прокуратур, задачи борьбы с коррупцией, совершенствования защиты прав и свобод человека, прав и законных интересов несовершеннолетних, рассмотрят ряд других вопросов.

Участники заседания также подведут итоги выполнения в 2018 году совместных антитеррористических программ, программ по противодействию незаконному обороту наркотиков, торговле людьми, незаконной миграции, преступлениям, совершаемыми с использованием информационных технологий, обсудят задачи укрепления пограничной безопасности на внешних границах, другие вопросы.