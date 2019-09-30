Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Столичная милиция нашла ранее пропавшую 16-летнюю бишкекчанку

55  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками столичной милиции найдена ранее пропавшая несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

28 сентября в УВД Первомайского района Бишкека с письменным заявлением обратилась жительница столицы М.М. с просьбой оказать содействие в поиске ее пропавшей несовершеннолетней дочери М.Б. 2003 года рождения, которая 27 сентября примерно в 19:00 часов ушла из дома в неизвестном направлении и больше не вернулась.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района Бишкека.

Сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних СОБ УВД Первомайского района незамедлительно были начаты поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшей несовершеннолетней девушки, также были ориентированы все службы и подразделения районных УВД и ГУВД Бишкека.

29 сентября в воскресенье примерно в 16:00 часов во время проведения поисковых мероприятий на территории Ошского рынка сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних М.Б. была найдена и доставлена в пятый отдел городской милиции УВД Первомайского района. Далее в целости и сохранности передана родителям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381929
Теги:
ГУВД, несовершеннолетние, Бишкек, Кыргызстан, поиски
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  