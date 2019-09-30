Столичная милиция нашла ранее пропавшую 16-летнюю бишкекчанку

Сотрудниками столичной милиции найдена ранее пропавшая несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

28 сентября в УВД Первомайского района Бишкека с письменным заявлением обратилась жительница столицы М.М. с просьбой оказать содействие в поиске ее пропавшей несовершеннолетней дочери М.Б. 2003 года рождения, которая 27 сентября примерно в 19:00 часов ушла из дома в неизвестном направлении и больше не вернулась.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района Бишкека.

Сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних СОБ УВД Первомайского района незамедлительно были начаты поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшей несовершеннолетней девушки, также были ориентированы все службы и подразделения районных УВД и ГУВД Бишкека.

29 сентября в воскресенье примерно в 16:00 часов во время проведения поисковых мероприятий на территории Ошского рынка сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних М.Б. была найдена и доставлена в пятый отдел городской милиции УВД Первомайского района. Далее в целости и сохранности передана родителям.