Кыргызстанцы в США подняли перед главой МИД КР вопросы двойного гражданства

Министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков встретился с соотечественниками, проживающими в США. Об этом сообщает департамент информации МИД КР.

29 сентября в рамках своего рабочего визита в город Вашингтон Министр иностранных дел КР Чингиз Айдарбеков встретился с соотечественниками, проживающими в Соединенных Штатах Америки.

Министр информировал собравшихся о проводимой руководством страны, правительством и Министерством иностранных дел КР работе, направленной на защиту прав граждан КР за рубежом, а также о приоритетных направлениях развития страны и государственных реформах.

Состоялся обмен мнениями и обсуждены вопросы, интересующие граждан. В частности, были подняты вопросы двойного гражданства, облегчения визовых требований для граждан КР, въезжающих в США, вопросы получения образования и трудоустройства в США.

В завершение встречи в Посольстве КР в США состоялся торжественный прием по случаю празднования 28-летия Дня независимости Кыргызской Республики, а также организована фотовыставка, посвященная 75-летию образования МИД КР.