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Кыргызстанцы в США подняли перед главой МИД КР вопросы двойного гражданства

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- Оксана Гут
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Министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков встретился с соотечественниками, проживающими в США. Об этом сообщает департамент информации МИД КР.

29 сентября в рамках своего рабочего визита в город Вашингтон Министр иностранных дел КР Чингиз Айдарбеков встретился с соотечественниками, проживающими в Соединенных Штатах Америки.

Министр информировал собравшихся о проводимой руководством страны, правительством и Министерством иностранных дел КР работе, направленной на защиту прав граждан КР за рубежом, а также о приоритетных направлениях развития страны и государственных реформах.

Состоялся обмен мнениями и обсуждены вопросы, интересующие граждан. В частности, были подняты вопросы двойного гражданства, облегчения визовых требований для граждан КР, въезжающих в США, вопросы получения образования и трудоустройства в США.

В завершение встречи в Посольстве КР в США состоялся торжественный прием по случаю празднования 28-летия Дня независимости Кыргызской Республики, а также организована фотовыставка, посвященная 75-летию образования МИД КР.


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URL: https://www.vb.kg/381935
Теги:
виза, правительство, соотечественники, США, гражданство, Кыргызстан, Чингиз Айдарбеков, МИД
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