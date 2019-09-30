Абылгазиев подписал документ о повышении зарплат учителей и размеров пенсий

В Кыргызстане увеличены зарплаты учителей и размер пенсий. Соответствующие постановления, сегодня, 30 сентября, подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Решением правительства работникам общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций, организаций начального и среднего профессионального образования, а также отдельным категориям работников системы образования размер базовой части оплаты труда увеличивается на 30%.

По словам премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, вопрос повышения заработных плат учителей был обозначен в предвыборной программе президента Сооронбая Жээнбекова, в связи с этим правительство реализовало комплекс мероприятий, чтобы произвести детальные расчеты и изыскать необходимые средства в бюджете.

"Несмотря на скептичные прогнозы, что крайне сложно будет найти средства для такого существенного повышения зарплат, мы их нашли. До конца года на выплату зарплат потребуется дополнительно свыше 1,7 млрд сомов, а в следующем году – порядка 7 млрд сомов. Я хочу подчеркнуть, что правительство изыскало необходимые средства в бюджете, чтобы повысить зарплаты около 120 тысячам работникам сферы образования. Государство уделяет особое внимание вопросам, связанным со здоровьем и образованием наших граждан, и будет стараться и впредь оказывать этим сферам поддержку и финансирование", - отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства заострил внимание руководителей государственных органов на необходимости тщательной проработки всех вопросов, касающихся предстоящих выплат, чтобы ожидания учителей были полностью оправданы.

Кроме того, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановления правительства "Об индексации базовой части пенсий, общий размер которых ниже величины прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год, с 1 октября 2019 года" и "Об индексации размеров страховых частей пенсии с 1 октября 2019 года", которыми предусматривается повышение базовой и страховых частей пенсий с 1 октября 2019 года.

В зависимости от размера пенсий и внесённых страховых взносов, страховая часть пенсий увеличится от 7% до 18 % и более. Увеличение страховой части пенсий в среднем составит 10,4%.

Эти решения правительства защищают интересы как малообеспеченных граждан за счет установления минимального порога, так и граждан, делающих большие отчисления в пенсионную систему по принципу: чем больше взносов, тем выше индексация.

По итогам перерасчета пенсий, средний размер пенсии составит 5820 сомов. На индексацию пенсий 667,3 тысяч пенсионеров дополнительно потребуется 659,2 млн. сомов, в том числе для повышения базовой части пенсий за счет средств республиканского бюджета - 67,3 млн. сомов, для повышения страховой части пенсий за счет средств Пенсионного фонда Кыргызской Республики - 592 млн. сомов. С завтрашнего дня пенсионеры начнут получать пенсии с учетом их повышения.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что качественное и полноценное исполнение социальных обязательств является одной из первостепенных задач государства.

Глава Правительства особо отметил, что принимаемые государством меры должны сделать пенсионную систему более справедливой по отношению к гражданам, которые добросовестно осуществляли все выплаты.