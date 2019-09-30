В родовом селе Каната Сагынбаева проходит митинг в его поддержку (фото)

Сегодня, 30 сентября, в селе Ак-Добо Иссык-Кульской области проходит митинг в поддержку бывшего сотрудника ГКНБ Каната Сагынбаева. Об этом сообщает представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

Вышедшие на улицу люди требуют справедливого разбирательства в деле бывшего начальника охраны экс-президента Алмазбека Атамбаева.

"Сельчане обращаются к президенту страны. Напомню, во время недавней поездки Сооронбая Жээнбекова в Джети-Огузский район, аксакалы уже обращались с просьбой освободить Каната Сагынбаева. Глава государства обещал разобраться в вопросе", - написала Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook.

Напомним, Канат Сагынбаев являлся сотрудником ГКНБ и обеспечивал охрану Алмазбека Атамбаева, которая полагается ему как экс-президенту республики. В сентябре Сагынбаева уволили из ГКНБ и-за его видеообращения. Он записал на видео, адресованное Алмазбеку Атамбаеву, поздравление с днем рождения. Через несколько дней, ему было предъявлено обвинение в преступлениях, связанных с событиями 7-8 августа в доме Алмазбека Атамбаева в Кой Таше.