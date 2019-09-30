Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В родовом селе Каната Сагынбаева проходит митинг в его поддержку (фото)

251  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 30 сентября, в селе Ак-Добо Иссык-Кульской области проходит митинг в поддержку бывшего сотрудника ГКНБ Каната Сагынбаева. Об этом сообщает представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

Вышедшие на улицу люди требуют справедливого разбирательства в деле бывшего начальника охраны экс-президента Алмазбека Атамбаева.

"Сельчане обращаются к президенту страны. Напомню, во время недавней поездки Сооронбая Жээнбекова в Джети-Огузский район, аксакалы уже обращались с просьбой освободить Каната Сагынбаева. Глава государства обещал разобраться в вопросе", - написала Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook.

Напомним, Канат Сагынбаев являлся сотрудником ГКНБ и обеспечивал охрану Алмазбека Атамбаева, которая полагается ему как экс-президенту республики. В сентябре Сагынбаева уволили из ГКНБ и-за его видеообращения. Он записал на видео, адресованное Алмазбеку Атамбаеву, поздравление с днем рождения. Через несколько дней, ему было предъявлено обвинение в преступлениях, связанных с событиями 7-8 августа в доме Алмазбека Атамбаева в Кой Таше.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381942
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, митинг, Кыргызстан, Кундуз Жолдубаева, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  