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Свадьба близ Бишкека закончилась дракой и стрельбой

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- Екатерина Улитина
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Выяснение отношений между жителями сел Орок и Джал закончилось дракой и стрельбой. Сейчас два человека госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Села Орок и Джал расположены в нескольких километрах к юго-западу от Бишкека. В субботу, 28 сентября, жители обоих сел гуляли на свадьбе в Ороке. Во время веселья между молодыми людьми из соседних сел произошла словесная перепалка, которая продолжилась на следующий день.

Жители Джала приехали в Орок около 23.30 в воскресенье, чтобы выяснить отношения с джальцами. Диалог закончился дракой и стрельбой. Двое мужчин пострадали: их доставили с огнестрельными ранениями в одну из больниц Бишкека.

По данным ГУВД Чуйской области, сегодня в УВД Ленинского района столицы поступило сообщение об пострадавших с огнестрельными ранениями. Группа следователей выехала на место, где выяснили, что во время драки один из участников конфликта выстрелил из неустановленного оружия.

Материалы дела будут переданы в органы внутренних дел Сокулукского района Чуйской области для дальнейшего расследования.


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URL: https://www.vb.kg/381947
Теги:
МВД, УВД, стрельба, Чуйская область, свадьба, Кыргызстан, пострадавшие, расследование
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