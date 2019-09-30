Исаков начал решать проблемы в сфере образования с ремонта здания МОиН?

Необходимо культурно относиться к обращающимся гражданам. Этого потребовал министр образования и науки КР Каныбек Исаков на совещании с сотрудниками, передает пресс-служба ведомства.

- Пусть к каждому обратившемуся к нам будет проявлено человеческое отношение. Необходимо повысить ответственность сотрудников министерства, сотрудники должны внимательно изучать обращения граждан, оказывать содействие в рамках законодательства, своевременно решать проблемы граждан, - заявил Исаков и добавил, - Каждый сотрудник обязан поддерживать в чистоте своё рабочее место.

В пресс-службе МОиН отмечают, что в последние годы в адрес ведомства поступало большое количество критики, снизилось доверие граждан.

- Министерство, являясь главным органом в сфере образования, само должно быть примером. Всем республиканским отделам образования необходимо довести это до всех школ и проводить работу по созданию позитивной атмосферы для людей, повышению уровня системы образования, поднятия репутации в обществе, - сказал Каныбек Исаков.

При этом в ведомстве напомнили, что в настоящее время в здании МОиН проводятся ремонтные работы по изменению эстетического вида.