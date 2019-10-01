Кыргызстан вместе со странами ОДКБ отметит 75-летие победы в ВОВ

Совместная подготовка к празднованию в 2020 году 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне рассмотрена на заседании Постоянного совета ОДКБ, которое состоялось в Москве.

Заседание прошло под председательством Постоянного и Полномочного представителя Кыргызской Республики Амана Мамбетсеитова в ОДКБ, с участием заместителя Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Алымбая Султанов.

Собравшиеся обсудили и согласован проект плана мероприятий по празднованию этой знаменательной даты. Принято решение внести документ на рассмотрение уставных органов Организации.

Постоянный Совет ОДКБ - орган, который занимается вопросами координации взаимодействия государств-партнеров в реализации решений, принимаемых в период между сессиями Совета коллективной безопасности. Состоит из Постоянных и Полномочных представителей этих стран. Кыргызстан в данный момент председательствует в Организации Договора о коллективной безопасности.

Признать Победу над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах – всемирным мемориалом человечества – такое предложение поддержали и министры иностранных дел стран ОДКБ, встретившиеся на полях проходящей сейчас в Нью-Йорке 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщили в пресс-службе ОДКБ, такое предложение содержится в совместном заявлении в связи с 80-летием начала Второй мировой войны, принятом здесь главами внешнеполитических ведомств этих государств.

В своем заявлении министры призвали поддержать резолюцию 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". В этой встрече принял участие исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков. Он проинформировал глав МИДов о ходе подготовки к заседаниям уставных органов и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которые должны пройти в конце ноября в Бишкеке.