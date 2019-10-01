Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызстан вместе со странами ОДКБ отметит 75-летие победы в ВОВ

122  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Совместная подготовка к празднованию в 2020 году 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне рассмотрена на заседании Постоянного совета ОДКБ, которое состоялось в Москве.

Заседание прошло под председательством Постоянного и Полномочного представителя Кыргызской Республики Амана Мамбетсеитова в ОДКБ, с участием заместителя Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Алымбая Султанов.

Собравшиеся обсудили и согласован проект плана мероприятий по празднованию этой знаменательной даты. Принято решение внести документ на рассмотрение уставных органов Организации.

Постоянный Совет ОДКБ - орган, который занимается вопросами координации взаимодействия государств-партнеров в реализации решений, принимаемых в период между сессиями Совета коллективной безопасности. Состоит из Постоянных и Полномочных представителей этих стран. Кыргызстан в данный момент председательствует в Организации Договора о коллективной безопасности.

Признать Победу над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах – всемирным мемориалом человечества – такое предложение поддержали и министры иностранных дел стран ОДКБ, встретившиеся на полях проходящей сейчас в Нью-Йорке 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщили в пресс-службе ОДКБ, такое предложение содержится в совместном заявлении в связи с 80-летием начала Второй мировой войны, принятом здесь главами внешнеполитических ведомств этих государств.

В своем заявлении министры призвали поддержать резолюцию 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". В этой встрече принял участие исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков. Он проинформировал глав МИДов о ходе подготовки к заседаниям уставных органов и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которые должны пройти в конце ноября в Бишкеке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381952
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  