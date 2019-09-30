Российский актер: Киригизы, вы слово дипломат от кого узнали?

Российский публицист и актер второго плана Евгений Понасенков также высказался по поводу высказывания ведущего Андрея Малахова, которое вызвало негативную критику со стороны кыргызстанцев.

Так, по его словам, Малахов по факту все верно сказал.

"Мне не нравится жанр бытовых передач Малахова, но, по факту, он все верно сказал про Киргизию и про "сопляка". Нечего на зеркало и на слова пенять, коль рожа крива. Поднимите уровень жизни - потом вякайте. Смешно: еще и ноты, дипломаты. Киригизы, вы слово дипломат от кого узнали? – написал Понасенков.

Через какое-то время, видимо, после того, как он получил ответы на свой предыдущий пост, он написал уже следующее:

"Комплексы приводят к позорной истерике. Некоторые киргизы через западный твиттер обиделись на правду (когда я сказал, что Малахов, жанр передачи которого я тоже критикую, прав по факту про уровень развития и зарплаты). Сложнее развиваться: легче быдляцки орать на правду"..

Также Понасенков посоветовал кыргызстанцам, как он сам выразился, "не выдумывать бредни" про свое древнее происхождение.

"Да, Киргизию изобрели меньше ста лет назад, и не надо выдумывать бредни про древние века. Надо срочно использовать подаренное электричество, науку, медицину и т.д. и наверстывать отставание", - написал он.

Отметим, Евгений Понасенков известен определенным кругам в России как актер второго плана и публицист на исторические темы. Так его публикации по теме Отечественной войны 1812 года получили негативную оценку со стороны российского научного сообщества. К примеру, историк Лев Агронов в своей кандидатской диссертации "Постсоветская российская историография Отечественной войны 1812 года" отметил, что во всех своих статьях Понасенков пытается поразить читателя своими "открытиями", убеждая, что до него все историки врали.

Кроме этого, Понасенков печатается в ряде изданий:

В 2003-2011 годах вёл рубрику на исторические темы в еженедельнике "Коммерсантъ-Власть".

С 2006 года печатается в гей-журнале "Квир".

С 2016 года - колумнист журнала "Миллионер