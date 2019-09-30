Абылгазиев: Цель проекта "Безопасный город" достигается

Цель проекта "Безопасный город" - сохранение жизни людей и обеспечение порядка на дорогах, достигается. Об этом премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев заявил на церемонии награждения сотрудников государственных органов за вклад в реализацию первого этапа проекта "Безопасный город".

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства, Абылгазиев поздравил всех присутствующих со знаменательным событием и подчеркнул, что несмотря на критику, они смогли решить задачу, польза от которой очевидна.

- На протяжении многих лет реализация проекта "Безопасный город" находилась под срывом. Было много сторонников и противников этого проекта. В 2018 году одной из главных приоритетных задач, поставленных перед правительством КР, было обеспечение безопасности на дорогах страны путем реализации проекта "Безопасный город". Должен сказать, что наша позиция всегда было однозначной - проект необходим нашему обществу. Его реализация была поддержана президентом КР. Сам тендер прошел открыто и прозрачно, что и обеспечило скорейшую его реализацию. Сегодня смело можно сказать, что первый этап проекта "Безопасный город" реализован успешно, - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр отметил, что после запуска проекта наблюдаются положительные результаты на дорогах города Бишкек и отдельных участках автомобильных дорог Чуйской области.

- Самое главное достижение проекта - снизилась аварийность и смертность при дорожно-транспортных происшествиях. В целом, общество положительно отнеслось к проекту. Посредством него вносится вклад в формирование культуры вождения, повышается ответственность и дисциплинированность всех участников дорожного движения. Да, есть замечания, по некоторым мы уже реагируем. К примеру, будут снижены размеры штрафов за незначительные виды нарушений правил дорожного движения. Вместе с тем, размеры штрафов за грубое нарушение ПДД остаются прежними, - сказал он.

Мухаммедкалый Абылгазиев поблагодарил всех, кто был задействован в реализации первого этапа проекта "Безопасный город".

- Особую благодарность хочу выразить представителям средств массовой информации за своевременное и открытое освещение хода реализации проекта "Безопасный город". Сейчас мы приступаем к реализации основной части проекта - это второй этап. В рамках его реализации планируется охватить аппаратно-программными комплексами 306 точек. Это 266 стационарных и 40 передвижных на основных участках стратегических дорог страны, - констатировал глава правительства.